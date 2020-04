Comic Con Utrecht wéér verplaatst: ‘We willen onze jubileumeditie niet zomaar voorbij laten gaan’

De tiende editie van Dutch Comic Con is vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar november. Eerder werd de beurs al uitgesteld naar 4 en 5 juli, maar door de verlenging van de maatregelen van het kabinet kan het evenement ook dan niet plaatsvinden. Het popculture-evenement in de Jaarbeurs trekt ieder jaar zo’n 40.000 bezoekers.

Perswoordvoerder Patricia Bruens vertelt waarom er voor wordt gekozen om het evenement te verplaatsen in plaats van het af te gelasten. “Dit is de jubileumeditie, dus die willen we niet zomaar voorbij laten gaan. We willen tien jaar Dutch Comic Con heel graag vieren.”

De organisatie houdt nauw contact met de bezoekers. “Zij willen ook graag dat het doorgaat. Als we straks met zijn allen weer naar buiten mogen, is een jubileumeditie hét moment om er een feestje van te maken.”

Gevolgen

Het uitstellen van de Comic Con heeft uiteraard wel gevolgen. “Veel artiesten uit het buitenland konden nu überhaupt niet komen, maar het is nog maar de vraag of zij in november wel beschikbaar zijn.”

Hoe de impact van de coronacrisis er in november uitziet, is van belang voor de beurs. “We moeten afwachten wat voor maatregelen er verder getroffen gaan worden in de evenementenbusiness. Mocht er ook dan nog een anderhalve meter-regel zijn, dan moeten we naar de indeling van de hal gaan kijken.”

Financiën

Ook een eventuele verlenging van de reisbeperking zou problemen opleveren. “Er komen bijvoorbeeld Spaanse striptekenaars. Spanje heeft nu alleen een verbod op het in- en uitreizen van het land, dus als ze dat doortrekken wordt dat misschien een probleem.”

Er zit een groot bedrijf achter de organisatie, dus bezoekers die al een ticket hebben gekocht, hoeven zich volgens Bruens geen zorgen te maken. “We hopen wel dat mensen hun kaartje houden. We willen het evenement in november mooi neer kunnen zetten en daar horen de bezoekers gewoon bij. Als mensen hun geld terug willen kan dat natuurlijk wel altijd.”