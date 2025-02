‘Commerciele voetbalscholen zorgen voor verzwakking in Utrechtse kansengelijkheid’

De Utrechtse fracties van GroenLinks en de PvdA hebben vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) over commerciële voetbalscholen. De politieke partijen zijn bang dat deze scholen de kansengelijkheid in de stad verstoren. Elders in het land zouden er ook misstanden op die plekken zijn, waaronder witwaspraktijken.

Commerciële voetbalscholen zijn bedrijven die extra training bieden aan talentvolle jonge voetballers. Tegen een tarief, duurder dan bij een ‘gewone’ sportvereniging, moet de profvoetballerij dichterbij komen voor deze jongeren. Maar er zijn kanttekeningen, zeggen GroenLinks en de PvdA.

Kansenongelijkheid

Zo zou de kansenongelijkheid door de commerciële voetbalscholen toe kunnen nemen. “Je ziet dat voetbalverenigingen, ondanks hun lagere tarieven, niet kunnen opboksen tegen de beloftes van de scholen”, schrijft de politieke partij in vragen aan het college. “Zo ontstaat er steeds vaker een leegloop van talent bij buurtvoetbalverenigingen.”

GroenLinks-PvdA is benieuwd wat het college vindt van de ‘bedreiging van kansenongelijkheid’. “Ziet het college dat commerciële voetbalscholen een bedreiging kunnen zijn voor de kansengelijkheid voor jonge voetballers, omdat hun opleidingen vaak veel duurder zijn dan die van de voetbalclubs zelf?”

Ook wil de politieke partij weten waarom het college vindt dat deze voetbalscholen überhaupt zouden moeten bestaan naast de reguliere voetbalverenigingen.

Misstanden

Bij andere voetbalscholen elders in het land zouden er volgens GroenLinks en de PvdA bovendien soms ook misstanden zijn. “In een enkel geval was er zelfs sprake van witwassen en criminele intimidatie. Daarom riep de gemeente Amsterdam onder andere op geen ruimte te bieden aan voetbalscholen.”

Of er ook dergelijke praktijken in Utrecht plaatsvinden, is volgens GroenLinks-PvdA ‘niet te hopen’. De partij zegt wel ‘negatieve signalen’ te ontvangen uit de stad. Om wat voor signalen het gaat, wordt niet omschreven.