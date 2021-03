Commissaris van de Koning neemt petitie Ronald McDonald Huis Utrecht in ontvangst

De petitie waarmee het Ronald McDonald Kinderfonds wil zorgen dat ouders ook in de toekomst vlakbij hun zieke kind kunnen overnachten is bijna 120.000 keer ondertekend. De handtekeningen werden woensdagochtend overhandigd aan Hans Oosters, commissaris van de Koning in Utrecht.

Het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park (USP) moet plaatsmaken voor een nieuwe parkeergarage. Dit betekent dat het logeerhuis voor ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen een andere locatie moet zoeken.

Rode contour

Het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Prinses Máxima Centrum willen dat het nieuwe Ronald McDonald Huis bij de kruising van de Hoofddijk en de Heidelberglaan wordt gebouwd, maar de provincie ziet dit niet zitten. Met de bouw wordt namelijk de zogenoemde ‘rode contour’ overschreden. Deze contour geeft de grens aan tussen stedelijk gebied en natuurgebied.

De provincie heeft andere locaties op het USP op het oog waar het nieuwe huis gebouwd kan worden, maar volgens het Ronald McDonald Kinderfonds zijn deze allemaal te ver van de ziekenhuizen. “Ik vraag me soms af of mensen wel beseffen wat er allemaal speelt. Het kan zijn dat bijvoorbeeld ouders in de nacht worden opgeroepen omdat de situatie van hun kind achteruitgaat. Je wil dan niet dat zij eerst het hele USP over moeten steken”, zegt Agatha Kleis van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Petitie

Om de urgentie van de zaak extra te benadrukken is het Ronald McDonald Kinderfonds een petitie gestart, die in totaal 119.650 keer is ondertekend. “Het is fantastisch om zoveel handtekeningen te mogen overhandigen, het voelt echt als een steun in de rug. Ik hoop ook dat we de Statenleden hiermee kunnen overtuigen.”

Woensdag 10 maart stemmen de Statenleden over de kwestie. Dan wordt duidelijk of het nieuwe Ronald McDonald Huis op de beoogde plek gebouwd kan worden.