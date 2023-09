Commissie beoordeelt milieurapport over windpark in polder Rijnenburg en komt met adviezen aan gemeente Utrecht

De commissie MER adviseert de gemeente Utrecht om te komen met milieu-informatie die een rol heeft gespeeld bij de locatiekeuze van het energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Ook moet er informatie komen over een mogelijke uitbreiding van het windpark. De gemeente Utrecht vroeg de commissie om in aanloop naar het vaststellen van het bestemmingsplan voor het energielandschap met een advies te komen over het milieurapport en dat advies is nu gepubliceerd.

De gemeente Utrecht wil samen met energiecoöperatie Rijne Energie in de polders Rijnenburg en Reijerscop een windpark aanleggen. Dit tijdelijke energielandschap ligt er in afwachting van de uitvoering van de plannen voor woningbouw in het gebied.

Vorige zomer is voor de eerste vier windmolens onder meer een omgevingsvergunning en wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd. De eerste versie van het bestemmingsplan heeft afgelopen tijd ter inzage gelegen. Betrokkenen konden tot in juli een zienswijze indienen. Inmiddels is duidelijk dat er bij de gemeente 117 zienswijzen zijn binnengekomen.

Bij het bestemmingsplan voor het windpark hoort ook een ‘milieueffectrapport’. Daarin staan de gevolgen van het windpark voor het milieu. Het gaat dan onder meer over de effecten op geluid, slagschaduw van de windmolens en natuur. Het rapport is een van de documenten die worden meegewogen bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het windpark door de gemeenteraad, eind dit jaar.

Milieuoverwegingen

Op verzoek van de gemeente heeft de commissie MER de inhoud van het milieueffectrapport bekeken. De commissie heeft naar aanleiding daarvan een advies aan de gemeente gepubliceerd. “Het rapport beschrijft over het algemeen goed welke milieueffecten optreden bij de aanleg van de windturbines en zonnevelden en er ligt een volwaardig compensatieplan voor weidevogels. Wel ontbreekt nog inzicht hoe de locatiekeuze voor Rijnenburg en Reijerscop tot stand is gekomen en welke milieuoverwegingen daarbij een rol hebben gespeeld”, vindt de commissie.

Het advies van de commissie is dan ook om duidelijker te maken welke milieu-informatie een rol heeft gespeeld bij de locatiekeuze van het energielandschap. Het gaat dan om de vraag waarom er specifiek is gekozen voor windenergie in Rijnenburg en Reijerscop en niet ergens anders in Utrecht. Verder wijst de commissie erop dat er in de plannen ruimte is voor acht windmolens, maar dat er op de ter beschikking gestelde grond nu plaats is voor vier. “Maak duidelijk of de gekozen inrichting het mogelijk maakt om eventueel later windturbines en zonnevelden bij te plaatsen in het gebied”, aldus de commissie.

Advies overgenomen

De gemeente heeft laten weten het advies van de commissie over te nemen en het rapport aan te vullen. Het aangevulde rapport wordt daarna nog een keer aan de commissie MER voorgelegd. De informatie die de commissie mist staat wel in het planMER, dat hoort bij de klimaatvisie. “Deze informatie [is] reeds aanwezig; we zorgen dat deze informatie onderdeel wordt van het uiteindelijke raadsvoorstel”, aldus het college van B&W.