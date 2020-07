Commissie: gevolgen natuur verbreding A27/A12 nog onduidelijk

De gevolgen voor de natuur van de verbreding van de A27/A12 bij Amelisweerd zijn nog niet goed genoeg in beeld gebracht. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Volgens de commissie moet er meer onderzoek gedaan worden.



Het is onduidelijk of de voorspellingen uit 2016 over de hoeveelheid verkeer die wordt verwacht nog actueel zijn. Ook mist het rapport informatie over eventuele natuurschade door de toename van de stikstofuitstoot. Verder wil de commissie dat er wordt onderzocht of broedende vogels last zullen hebben van het geluid van het verkeer.

Het advies is om het rapport met informatie hierover aan te vullen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet weten het niet in dit rapport te gaan vermelden, maar in het rapport voor de hele A27/A12.

Gevoelig onderwerp

Vorig jaar november werd bekend dat de verbreding van de A27 tussen de één en drie jaar vertraging opliep door de stikstofcrisis. In juli 2019 zette de Raad van State daardoor nog een streep door het plan om de A27 en A12 bij Utrecht te verbreden.

De verbreding van de weg is een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen het plan, waar een deel van Amelisweerd voor moet verdwijnen. Het kabinet zegt dat de verbouwing nodig is om het verkeer soepel te laten doorrijden.