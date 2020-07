De communicatie rond het aardgasvrij maken van Utrechtse wijken moet beter. Dat zeggen althans de energietransitie-partners van de gemeente Utrecht. Er wordt daarom verbetering beloofd.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de energievoorziening in Nederland in 2050 volledig duurzaam is. Daarom heeft de gemeente Utrecht in juni met 30 partijen het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij gelanceerd.

De partijen die met de gemeente samenwerken hebben een aantal verbeterpunten voorgelegd. Zo willen ze bijvoorbeeld dat de gemeente op tijd laat weten wat de volgorde is waarin de Utrechtse wijken overstappen van aardgas naar elektrisch koken. Ook willen de partijen dat er meer aandacht komt voor minder CO2-uitstoot en energiebesparing.

Gesprek

De gemeente zegt te werken aan een plan waar precies instaat wanneer en hoe buurten aardgasvrij worden gemaakt. Daarnaast worden na de zomer gesprekken gevoerd met bewoners, woningcorporaties en andere organisaties. Zij kunnen dan ook hun ideeën, zorgen en wensen uitspreken.

Ook zegt de gemeente bewoners en bedrijven beter op de hoogte te gaan houden over wat zij nu al kunnen doen om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen.

Lange termijn

De meest uitgewerkte plannen van zijn nu gemaakt voor Overvecht-Noord en het Utrecht Science Park. De gemeente heeft de ambitie om Overvecht-Noord in 2030 aardgasvrij te maken, het gaat hier om 8.000 woningen.

In totaal zijn er in Utrecht nog 120.000 woningen en 6.000 andere gebouwen aangesloten op aardgas. De hele overstap wordt dan ook een langetermijnproject. “We zijn bezig met een grote transitie die de komende dertig jaar plaats moet vinden”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Die lange termijn betekent dat we moeten werken met onduidelijkheden, onzekerheden en nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente.”