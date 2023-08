Communistische Jongerenbeweging dit jaar wel welkom bij Utrechtse Introductie Tijd (UIT)

De Communistische Jongerenbeweging (CJB) is dit jaar wel welkom bij de Utrechtse Introductie Tijd (UIT). Vorig jaar werd de beweging geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Tijdens de UIT trekken duizenden nieuwe studenten door Utrecht om kennis te maken met de stad. Er zijn een hoop feestelijkheden maar er is ook een informatiemarkt waar verenigingen en partijen, waaronder politieke jongerenorganisaties, zich kunnen voorstellen aan de nieuwe lichting studenten.

De CJB, de jongerenpartij van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland, wilde ook graag op de informatiemarkt staan en vroeg in mei 2022 wat de mogelijkheden en kosten waren. Het bestuur van de UIT liet destijds echter weten dat ze niet welkom waren. In correspondentie tussen de CJB en de organisatie van de introweek, ingezien door DUIC, werd de oorlog in Oekraïne genoemd als reden voor het uitsluiten van de introductieweek. We schreven daar toen dit over.

Dit jaar is de CJB wel welkom. Volgens de beweging hebben de UIT, Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht excuses aangeboden. “De universiteit heeft nu erkend dat de reden voor uitsluiting ongegrond was. De beslissing om de CJB uit te sluiten is destijds niet afdoende heroverwogen, zelfs nadat duidelijk werd gemaakt dat de CJB de Russische invasie niet steunde”, schrijft de CJB in een persbericht.

De UIT begint dit jaar maandag 14 augustus en duurt tot en met 17 augustus.