Communistische Jongerenbeweging geweerd van Utrechtse Introductie Tijd vanwege oorlog in Oekraïne

De Communistische Jongerenbeweging is deze week niet welkom op de Utrechtse Introductie Tijd. Terwijl andere partijen en verenigingen een kraampje kregen op de markt om nieuwe studenten van informatie te voorzien besloot het bestuur dat de CJB niet welkom was.

Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) trekken duizenden nieuwe studenten door Utrecht om kennis te maken met de stad. Er zijn een hoop feestelijkheden maar er is ook een informatiemarkt waar verenigingen en partijen, waaronder politieke jongerenorganisaties, zich kunnen voorstellen aan de nieuwe lichting studenten.

De Communistische Jongeren Beweging, de jongerenpartij van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland die in één Nederlandse gemeente in de raad zit, wilde ook graag op de informatiemarkt staan en vroeg in mei wat de mogelijkheden en kosten waren. Het bestuur van de UIT liet echter weten dat ze niet welkom waren. In correspondentie tussen de CJB en de organisatie van de introweek, ingezien door DUIC, wordt de oorlog in Oekraïne genoemd als reden voor het uitsluiten van de introductieweek.

Veroordelen oorlog

De CJB reageert: “Eerst weigerde de organisatie in te gaan op de reden van uitsluiting. Na lang aandringen bleek dat de oorlog in Oekraïne te zijn, maar waarom wij daardoor niet mogen deelnemen, blijft onduidelijk. Voor de duidelijkheid: wij veroordelen de inval van Rusland in Oekraïne en roepen op tot vrede voor de bevolking van het land. Wij wijzen ook op de rol van de NAVO en de EU in dit conflict, maar dat lijkt ons geen reden om niet deel te mogen nemen aan een intromarkt.”

Desgevraagd laat een woordvoerder van de UIT aanvullend weten: “Onze belangrijkste zorg is dat alle UIT-lopers zich welkom, veilig en prettig moeten voelen. Wij hebben daarom het zekere voor het onzekere genomen en besloten dat de CJB niet welkom is. De partij is op sommige onderwerpen redelijk uitgesproken en dat kan mensen tegen het hoofd stoten.” Dit zou volgens de woordvoerder betrekking hebben op meer onderwerpen dan alleen de oorlog in Oekraïne.

De CJB laat weten: “Wij vinden het belangrijk dat aankomende studenten kennis kunnen maken met een breed spectrum aan politieke organisaties. Dat de organisatie er nu voor kiest om één specifieke partij uit te sluiten, terwijl partijen als de VVD of D66 wel gewoon aanwezig mogen zijn, vinden wij heel kwalijk.”