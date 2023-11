Complex met honderden studentenwoningen en plek voor onderwijs in Kanaleneiland stap dichterbij

De onderwijsboulevard in Kanaleneiland in Utrecht krijgt er over een paar jaar een nieuw gebouw bij met 569 woningen voor studenten en een plek waar les wordt gegeven. Als alles volgens plan verloopt wordt het complex in 2027 opgeleverd, maar daarvoor moet wel het huidige gebouw aan de Livingstonelaan worden gesloopt.

Momenteel staat er op de hoek van de Livingstonelaan en de Australiëlaan een pand dat in 1967 is gebouwd en zo’n 2.455 vierkante meter groot is. De sloopwerkzaamheden starten naar verwachting in 2025 en uiteindelijk moet er een gebouw verrijzen dat met een oppervlakte van zo’n 24.500 vierkante meter tien keer groter is dan het huidige pand.

In het nieuwe complex komen 569 studentenwoningen, waarvan 55 procent zelfstandig (gemiddeld 19,5 vierkante meter) en 45 procent onzelfstandig (gemiddeld 15 vierkante meter).

Onderwijs

Daarnaast moet er een plek komen voor onderwijs. In de plannen varieert deze nog van 1.500 vierkante meter tot 5.500 vierkante meter. Wanneer gekozen wordt voor de kleinere lesruimte is er in het gebouw ook nog plek voor 20 zorgwoningen en nog eens 25 woningen voor studenten.

Tot slot wordt ook de omgeving aangepakt. Zo wordt groen toegevoegd en wordt de aansluiting met het achterliggende park verbeterd. Op het dak van het complex komen zonnepanelen, groen of een systeem dat water tijdelijk bergt.

Tevreden

“Er is een groot tekort aan woningen voor allerlei doelgroepen, waaronder voor studenten”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Daarnaast hebben we ook behoefte aan duurzame en toekomstbestendige onderwijslocaties. Op deze plek is dat op een hele mooie manier te combineren en daarom ben ik zeer tevreden met deze stap. We kunnen nu aan de slag om honderden studentenwoningen, een ontmoetingsruimte en plekken waar onderwijs wordt gegeven samen te brengen in één mooi gebouw. Mét aandacht voor de omgeving.”