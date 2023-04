Conducteur tot bloedens toe mishandeld op station Utrecht Centraal

Een conducteur van NS is op 8 april tot bloedens toe mishandeld op station Utrecht Centraal. Dat meldt NS Veiligheid & Service zaterdag via sociale media.

Een medewerker van NS Veiligheid & Service schrijft dat het die bewuste zaterdag een relatief rustige dag was, tot er opeens een melding binnenkwam over een conducteur die was aangevallen. “Eigenlijk was ik al bezig met het opbergen van mijn koppel. Bij zo’n melding moet je meteen schakelen. Koppel om en een sprintje naar het vermelde perron.”

Op het perron werd een chaotische situatie aangetroffen. Er stond een bloedende conducteur met daaromheen veel omstanders. Niemand kon de medewerker van NS vertellen wat er precies was gebeurd.

Cameratoezicht

“Mijn collega en ik weten een vage beschrijving te verkrijgen van de aanvaller en wij kiezen ervoor om ons boven in de hal te positioneren terwijl enkele van onze collega’s zich ontfermen over de conducteur en getuigen.”

Met behulp van cameratoezicht kregen de medewerkers van NS Veiligheid & Service een duidelijker signalement en ook de plek waar de verdachte het laatst was gezien. Op die locatie vonden zij een man die aan het signalement voldeed. Uiteindelijk is deze verdachte door de politie aangehouden.