Controle op snelheid en rijden door rood; flitspalen op de Kardinaal de Jongweg in Utrecht gaan vrijdag aan

De twee flitspalen op de kruising van de Kardinaal de Jongweg bij de Meester Tripkade gaan vanaf vrijdag 17 maart officieel aan. Wie vanaf dan harder dan 50 km per uur rijdt of het rode licht negeert, kan een boete in de brievenbus verwachten. De gemeente Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de weg verbetert.

De vaste flitsers staan op het kruispunt Kardinaal de Jongweg ter hoogte van Meester Tripkade en Antonius Matthaeuslaan. De Kardinaal de Jongweg is een drukke ontsluitingsweg van de stad Utrecht. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de flitspalen te plaatsen nadat de provincie Utrecht en de politie een aanvraag hadden ingediend, waarin zij aangeven dat op deze weg vaak te hard en door rood wordt gereden. In de omgeving van de weg liggen basisscholen en voorzieningen. Er steken daardoor veel fietsers en voetgangers de kruising over, waardoor te hard en door rood rijden zorgen voor veel risico.



In de afgelopen periode zijn de flitspalen getest. Vanaf 17 maart krijgen alle overtreders een boete bij een te hoge snelheid en rijden door rood. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal nog langer noodzakelijk is.