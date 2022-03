Controles en voorlichting in het Utrechtse havengebied

De politie, Belastingdienst, Douane en de gemeente Utrecht hebben verschillende controles uitgevoerd in het Utrechtse havengebied op Lage Weide. Criminelen kunnen de binnenhaven namelijk gebruiken voor drugshandel. Ook hebben de autoriteiten voorlichting gegeven aan werkgevers en werknemers in het gebied.

Er werd onder meer in een container hennepgerelateerde goederen aangetroffen om kwekerijen te starten. Een andere container bevatte vermoedelijk gestolen goederen. In diezelfde container en in twee gecontroleerde winkels zijn spullen van valse merken gevonden.

Daarnaast zijn er drie mensen gearresteerd. Ze werden aangehouden voor het verrichten van illegale arbeid, het tonen van een valse ID en het rijden onder invloed.

Voorlichting aan medewerkers

Burgemeester Sharon Dijksma: “De Utrechtse binnenhaven behoort tot de drie grootste van het land. Per jaar passeren zo’n 125.000 boten en worden 30.000 tot 50.000 containers verplaatst. Dat is positief voor onze economie en werkgelegenheid, maar de binnenvaart is ook kwetsbaar voor drugscriminaliteit. Smokkelaars kunnen de containers op schepen bijvoorbeeld gebruiken om drugs het land in te smokkelen. Utrecht is een aantrekkelijke bestemming: in onze stad zitten zo’n 50 criminele samenwerkingsverbanden, waarvan een groot deel zich bezighoudt met cocaïnehandel.”

De afgelopen week zijn er ook verschillende presentaties aan werkgevers en werknemers in het gebied gegeven. Verder werd er gesproken met vrachtwagenchauffeurs om hen te wijzen op de risico’s in de branche waarin ze werken.

De gemeente wil op deze manier samen met betrokken partners medewerkers in het havengebied bewust maken van drugscriminaliteit, hoe ze signalen daarvan kunnen herkennen en melden, en waar ze terecht kunnen voor hulp.