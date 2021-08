Corona heeft grote impact op reizigersaantallen: 58 procent minder reizigers op Utrecht Centraal

Het coronavirus heeft grote impact op de maatschappij en dat ziet ook de NS terug in de cijfers. Het aantal in- en uitstappers per station nam in 2020 in het hele land af. Op Utrecht Centraal nam het aantal reizigers vorig jaar met 58 procent af ten opzichte van 2019.

De NS maakt traditiegetrouw in de zomerperiode bekend wat het afgelopen jaar op een gemiddelde werkdag het aantal in- en uitstappers per station was. De impact van corona op de reizigersaantallen in 2020 is volgens de NS ‘enorm’.

Ook in Utrecht is de daling van het aantal reizigers groot. Station Utrecht Centraal blijft met 87.221 in- en uitstappers het grootste station van Nederland, maar in 2019 waren dat er nog 207.360. Een afname van 58 procent.

Naast Utrecht Centraal kregen ook de andere stations in Utrecht te maken met een afname van het aantal reizigers. Terwijde verwelkomde 55 procent minder reizigers, in Leidsche Rijn, Overvecht en Vaartsche Rijn is de afname 54 procent en in Lunetten 53 procent. De kleinste afname in Utrecht is er op station Zuilen, waar 52 procent minder reizigers in- of uitstapten.

Landelijk

Landelijk gezien reisden op een gemiddelde werkdag ongeveer 591.000 met de trein, een afname van 55 procent ten opzichte van 2019. Station Schiphol Airport is de sterkste daler, doordat ook het vliegverkeer in de coronacrisis flink afnam. Station Schiphol Airport kreeg 70 procent minder reizigers te verwerken dan in 2019.

Na Schiphol zijn de grootste dalingen te zien op station Tilburg Universiteit (-66 procent) en Amsterdam Bijlmer ArenA (-65 procent). Die station worden normaal veel gebruikt door respectievelijk studenten en evenementenbezoekers.