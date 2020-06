Coronacrisis gaat Utrecht tientallen miljoenen euro’s kosten

Utrecht wordt hard geraakt door de coronacrisis. Bewoners merken dat niet alleen in hun alledaagse leven, het kost de gemeente ook een heleboel geld. De gemeente wil tussen de 80 en 90 miljoen vrijmaken om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.

De gemeente maakt elk jaar een begroting, daarin staat wat de overheid allemaal met het geld gaat doen. Deze begroting wordt flink in de war geschopt door de coronacrisis. De gemeente gaat nu van een scenario uit dat de anderhalvemetereconomie nog tot 1 juli 2021 van kracht blijft. De stad merkt daar de gevolgen van.

Utrecht is namelijk flink geraakt. Er komen een hoop mensen in de bijstand bij en de werkloosheid neemt toe. De gedeeltelijke stilstand van het maatschappelijke leven, door bijvoorbeeld de afstandsmaatregelen, zorgt voor (financiële) problemen in de horeca, culturele sector, sport, evenementen en het openbaar vervoer.

In de Utrechtse regio zijn de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus bij ondernemers goed merkbaar. Bijna een derde van deze groep ervaart een omzetdaling van meer dan zestig procent. Dat blijkt uit een enquête die de overheden en werkgeversorganisaties uit de provincie Utrecht hebben gehouden onder 5600 ondernemers.

Aanpak

Om Utrecht goed uit de crisis te laten komen, zou volgens het college allereerst moeten worden geïnvesteerd in het in stand houden van essentiële voorzieningen in de stad, wijken en buurten. Ook culturele instellingen en ondernemers moeten steun krijgen als dat nodig is.

Daarnaast is het van belang om Utrechters die het zwaarst getroffen zijn door de crisis te ondersteunen door bijvoorbeeld schulden te voorkomen of op te lossen met een ‘coronasanering’.

Ook is er aandacht voor Utrechters die hun baan zijn kwijtgeraakt. Zij worden zo snel mogelijk begeleid naar een nieuwe baan. Opleidingen worden gericht op ‘het werk van de toekomst’ zodat vraag en aanbod van werkgelegenheid beter op elkaar aansluiten.

Tot slot wil het college bij de begroting investeringen met maatschappelijke waarde voorstellen, die de leefbaarheid in de stad ten goede komen én tegelijkertijd werkgelegenheid creëren.

Geld

De gemeente ontvangt momenteel minder geld, doordat de inkomsten uit bijvoorbeeld parkeren en toeristenbelasting sterk gedaald zijn. Tegelijk worden veel extra kosten gemaakt voor de financiering van de noodmaatregelen die getroffen zijn.

De gemeente laat weten de komende jaren een bedrag van tussen de 80 en 90 miljoen euro nodig te hebben om de klappen op te vangen en de nodige investeringen te doen om bewoners, organisatie, instellingen en bedrijven te helpen en de stad gezond te houden. Het college rekent ook op financiële compensatie door het Rijk.

De plannen staan in een zogenoemde kaderbrief die de gemeente heeft gepubliceerd. De verschillende politieke partijen gaan nu samen met het college praten over de plannen en de precieze invulling van de wensen.