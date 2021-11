Coronamaatregelen aangescherpt: mondkapjes verplicht in winkels en coronapas in sportscholen

Het demissionaire kabinet heeft dinsdagavond tijdens een persconferentie een aanscherping van de coronamaatregelen aangekondigd. De verscherping van de maatregelen is volgens het kabinet nodig vanwege de snel oplopende ziekenhuiscijfers.

“Het zal niemand verrassen dat we vanavond opnieuw een lastige boodschap hebben. We moeten weer meer van mensen gaan vragen nu de besmettingscijfers en ziekenhuiscijfers snel oplopen. […]”, begon demissionair premier Mark Rutte de persconferentie. “Het is ook lastig omdat alles dat met corona te maken heeft leidt tot meer discussie in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen niet tegenover elkaar komen te staan.”

Rutte benadrukte dat corona een probleem is ‘dat we alleen samen kunnen oplossen’. “We moeten dit samen blijven doen en vooral ook met een beetje begrip voor ieders mening en situatie. […]”

Mondkapjes en thuiswerken

Het demissionaire kabinet komt met het dringende advies om anderhalve meter afstand te houden. Ook het thuiswerkadvies wordt vanaf 3 november verder aangescherpt; Nederlanders moeten minstens de helft van de week thuis gaan werken. Verder wordt geadviseerd om drukte te mijden en buiten de spits te reizen.

Onder meer in winkels en publieke binnenruimtes zoals het gemeentehuis en de bibliotheek moeten vanaf zaterdag 6 november weer mondkapjes worden gedragen, net als in het hoger onderwijs als van A naar B wordt gelopen. Ook voor mensen met een contactberoep wordt het mondkapje weer verplicht, evenals op perrons en stations.

Coronapas

Het coronatoegangsbewijs wordt naast in culturele instellingen en de horeca vanaf 6 november ook ingevoerd op onder andere terrassen, in musea, in de amateursport binnen en buiten voor mensen van 18 jaar en ouder en voor activiteiten als schilderles en muziekles voor mensen van 18 jaar en ouder. Op plekken waar een coronapas verplicht is, hoeven geen mondkapjes te worden gedragen.

Toekomst

Het demissionaire kabinet zegt nog te kijken naar een wetswijziging waarmee het coronatoegangsbewijs ook voor werknemers verplicht kan worden gesteld. In de zorg moet de pas dan ook voor bezoekers verplicht kunnen worden. Verder zou het coronatoegangsbewijs verplicht moeten worden in niet-essentiële winkels, dierentuinen en pretparken.

Het demissionaire kabinet wil deze maatregelen specifiek kunnen gebruiken in dorpen en steden met een lage vaccinatiegraad en op plekken waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog is. Op 12 november wordt na een OMT-advies besloten of en hoe verder wordt gegaan met deze maatregelen. De Tweede Kamer moet eerst instemmen met deze wetswijziging.

Maatregelen op een rij

Meer aandacht voor de basisregels

Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.

Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.

Schud geen handen.

Was vaak en goed je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Thuiswerken en advies voor onderweg

Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de tijd thuis’. We weten dat thuiswerken een efficiënte manier is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen.

Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Mondkapjesplicht

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:

In alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals:

Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken.

Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes.

Op luchthavens en in vliegtuigen.

Bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.

Bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt zowel voor klant als voor dienstverlener.

Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:

Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.

Casino’s.

Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen;

Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten.

Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen.

Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens.

Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen.

Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.

Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.

Georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.

Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.