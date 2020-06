Coronamaatregelen bibliotheek Utrecht versoepeld; reserveren niet meer nodig

Het is vanaf maandag 8 juni niet meer nodig om een plek te reserveren bij de bibliotheek aan de Neude in Utrecht. Wel wordt er nog steeds maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten.

Vanwege het coronavirus zijn de vestigingen van de bibliotheek in de stad lange tijd gesloten geweest. Begin mei openden een aantal locaties weer de deuren. Om te zorgen dat niet te veel mensen in één keer de bibliotheek in het voormalige postkantoor bezochten, moest er vooraf gereserveerd worden. Vanaf maandag hoeft dat dus niet meer.

Er wordt nog wel gewerkt met het zogenoemde supermarktprincipe. Bij de deur krijgen bezoekers een token. Als deze toegangsbewijzen op zijn moet de eerstvolgende die naar binnen wil wachten tot er weer iemand naar buiten komt.

Richtlijnen

De bibliotheek volgt nog steeds de richtlijnen van het RIVM en de landelijke regels voor bibliotheken. Zo wordt geadviseerd om alleen te komen en thuis te blijven bij griep of verkoudheid. Binnen moet iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden en wordt aan bezoekers gevraagd om vooraf de handen te wassen. Bij de ingang wordt handgel neergezet.

Ook wordt het weer mogelijk om in de bibliotheken te verblijven. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een krant of tijdschrift lezen, of werken en studeren aan de computer of met een eigen laptop.

Activiteiten

In de Bibliotheek Leidsche Rijn starten vanaf 12 juni ook de activiteiten weer. “Je kunt er naar het Lab, optredens van Zomaar op Zaterdag en de verjaardag van nijntje.” Op de website is een agenda met activiteiten te vinden.

De locaties Waterwin, Vleuten en Lunetten blijven gesloten.