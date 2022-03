Coronamaatregelen gelden nagenoeg niet meer, maar dat geldt niet voor de Utrechtse ziekenhuizen

Nagenoeg alle coronamaatregelen gelden vanaf woensdag niet meer. Zo hoeven reizigers in het openbaar vervoer geen mondkapje meer te dragen en ook vervalt het 1G-systeem. In de Utrechtse ziekenhuizen gelden echter nog wel een aantal maatregelen.

“In het UMC Utrecht hebben we zorg voor kwetsbare patiënten. Daarom laten we niet alles los in ons ziekenhuis”, is te lezen op de website van het UMC. Zo blijven de medewerkers van dit ziekenhuis een medisch mondkapje dragen in de patiëntenkamers en wordt aan bezoekers gevraagd dat ook te doen.

In de publieke ruimtes van het UMC is het echter niet meer verplicht een mondmasker te dragen, maar het mag wel. Dat geldt ook voor de anderhalvemetermaatregel. Tot slot is op de website van het UMC te lezen dat de medewerkers van het ziekenhuis ‘liever’ geen handen schudden.

St. Antonius

In het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn blijven alle maatregelen nog gelden. “Belangrijke redenen hiervoor zijn een grote instroom van spoedpatiënten en tegelijkertijd een hoog ziekteverzuim onder personeel als gevolg van corona.”

Bezoekers van het St. Antonius moeten dus voldoende afstand blijven houden en iedereen moet ook een medisch mondmasker dragen. Ook blijft de huidige bezoek- en begeleidersregeling voorlopig gelden. Wanneer het St. Antonius Ziekenhuis de coronamaatregelen wel afschaft is nog niet bekend.

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis laat net zoals het UMC veel maatregelen los. Zo hoeven mensen in de publieke ruimtes geen mondkapje meer te dragen, behalve degenen die tijdens het bezoekuur bij een patiënt langsgaan. Ook de medewerkers blijven een mondmasker dragen wanneer zij iemand verzorgen.

De anderhalvemetermaatregel geldt ook niet meer in het Diakonessenhuis. Tot slot is het bezoekersbeleid aangepast. Voorheen mocht er maar één persoon op bezoek komen bij een patiënt en nu zijn dat er twee.

