Coronapersconferentie: avondklok verlengd en bijna weer naar zwemles

Het demissionaire kabinet heeft opnieuw besloten een aantal coronamaatregelen te verlengen, maar premier Rutte probeerde maandagavond ook wat perspectief te bieden. “Het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt over het virus”, zei Rutte maandag.

De avondklok blijft voorlopig gelden tot 30 maart en het advies om niet naar het buitenland te reizen wordt met twee weken verlengd. Dat advies was van kracht tot 31 maart, maar schuift nu op naar in ieder geval 15 april. Rutte zei daar wel bij dat hij hoopt bij de volgende persconferentie, op 23 maart, perspectief te kunnen bieden voor de mei- en zomervakantie.

Rutte kondigde verder aan dat kinderen vanaf 16 maart weer zwemles kunnen krijgen en mogen afzwemmen in binnenzwembaden, mits ze geen klachten hebben. Volwassenen mogen, ook als ze ouder zijn dan 27 jaar, weer buiten sporten in groepjes van maximaal vier personen.

Over drie weken

Ook worden voorbereidingen getroffen voor versoepelingen over drie weken: als de cijfers de goede kant op gaan, zouden de terrassen weer open kunnen en kan het winkelen worden uitgebreid. Winkels vanaf 50 vierkante meter kunnen straks, op afspraak, maximaal vijftig klanten ontvangen. Hbo’s en universiteiten zouden dan ook fysiek onderwijs kunnen gaan geven.

Verder onderzoekt het kabinet of mensen met een vaccinatiebewijs of sneltest met een negatieve uitslag meer vrijheden kunnen krijgen. Voor de uitwerking van dat plan is het belangrijk dat er geen sprake is van vaccinatiedwang.