Coronapolsbandjes voor Utrechtse uitgaansavonden worden niet meer gebruikt

De coronapolsbandjes die op 7 oktober in de Utrechtse horeca werden ingevoerd, worden niet meer gebruikt. De gemeente ziet momenteel geen meerwaarde in de polsbandjes omdat alle horecaondernemers sinds afgelopen zaterdag al om 20.00 uur de deuren moeten sluiten.

Het systeem werd ingevoerd om het personeel in de cafés en restaurants te ontlasten. Mensen die van plan van waren om op donderdag, vrijdag of zaterdag op pad te gaan in Utrecht konden bij één van de uitgiftepunten een coronapolsbandje halen.

Daarvoor moesten zij wel het coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs laten zien. Met het bandje konden de medewerkers van de horecazaken in één oogopslag zien of iemand voldeed aan de eisen van het coronatoegangsbewijs.

Het systeem wordt nu echter afgeschaft. Of het op termijn weer wordt ingevoerd is nog niet bekend. Dat hangt af van wat er gezegd wordt op 4 december, de datum waarop vooralsnog de eerstvolgende coronapersconferentie op de agenda staat.