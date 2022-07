CoronaReistesten.nl in Utrecht op de vingers getikt door Inspectie Gezondheidszorg

De testlocatie van CoronaReistesten.nl aan de J.M. de Muinck Keizerlaan in Utrecht heeft zich niet aan alle normen voor een commerciële teststraat gehouden. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na een bezoek op 4 februari van dit jaar. Ook de locatie in Amsterdam houdt zich niet aan alle regels.

De inspectie bezocht begin dit jaar de testlocatie van CoronaReistesten.nl in Utrecht. Hier kunnen mensen zich op het coronavirus laten testen, voordat zij op reis of naar een evenement gaan. Dit deden zij in opdracht van Stichting Open Nederland. Ook ondersteunde de testlocatie de GGD tijdens drukke perioden.

‘Chaotisch en vies’

De inspectie stelde al snel vast dat de testlocatie in Utrecht zich niet aan alle normen voor een commerciële teststraat hield. Zo werd in sommige ruimten geen temperatuur gemeten, waar dat wel had gemoeten. Ook maakte de ruimtes waar de tests worden afgenomen en afgelezen een ’rommelige, chaotische en vieze indruk’.

“In beide ruimtes stond veel troep en hingen er schorten over de afscheidingsruimten. In de testafnameruimte stond een vieze prullenbak en vuile vaat naast een testafnameplek. Ook lag er troep op de vloer en was deze niet schoon. Of de werkinstructie voor het reinigen van de ruimte was uitgevoerd, was niet te controleren”, is in het rapport te lezen. Ook waren er geen FFP-2 maskers aanwezig.

Aankleedprocedure

Daarbij zouden bezoekers en personeel van de testlocatie niet genoeg afstand kunnen houden. Ook spraken verschillende medewerkers elkaar tegen wat betreft de aankleedprocedure voor de beschermende kleding. De wachtruimte werd op moment van inspectie bovendien niet geventileerd.

Ook online liet de service van de Utrechtse locatie van CoronaReistesten.nl enigszins te wensen over. Mensen die zich hier hadden laten testen, konden bijvoorbeeld geen klacht achterlaten. Dat zou volgens de regels wel mogelijk moeten zijn. Eveneens ontbraken op de website de namen en BIG-nummers van de betrokken artsen.

Geen coronapas meer

De testlocaties in Utrecht en Amsterdam hebben beide het een en ander op orde te brengen, na dit inspectierapport. Het volledige rapport is hier terug te lezen.

Voor de meeste landen was een negatief testbewijs begin dit jaar nog verplicht. Nu verschillen de regels per land. Zo hebben reizigers die naar Spanje en Italië die bijvoorbeeld niet meer nodig, ook geen coronapas. Frankrijk vraagt nog wel om een coronapas.