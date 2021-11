Coronastickers, OV-fietsbanden en treinonderdelen te koop als nieuwe producten

Op station Utrecht Centraal is maandagmiddag een winkel geopend waar producten te koop zijn die van oude NS-spullen gemaakt zijn. Denk aan een weekendtas van OV-fietsbanden, jashaken uit een oude trein en opschrijfboekjes van coronastickers.

Het is alweer de vijfde keer dat de NS de tijdelijke winkel op station Utrecht Centraal opent. De hele week kunnen mensen terecht voor allerlei producten.

Een deel van de koopwaar komt uit een oude Sprinter. Zo zijn er losse onderdelen uit de oude trein te koop, zoals een noodremtrekker of jashaken. Daarnaast zijn er ook een aantal producten verkrijgbaar die zijn getransformeerd: schommelstoelen gemaakt van oude instaptredes, omroepspeakers omgebouwd tot NSpeaker en prullenbakken die zijn omgetoverd tot plantenbakken.

Noodboekjes

Dit jaar zijn er ook een gelimiteerd aantal ‘noodboekjes’ verkrijgbaar. Het zijn notitieboekjes, gemaakt met een bijzondere kaft. De kaft is namelijk gemaakt van de gele stickers waarop coronamaatregelen uitgebeeld staan. Deze stickers waren over na het stickeren op stations.

Ilse de Vos- van Eekeren, manager Circulair Ondernemen bij NS: “Afval bestaat niet. Wanneer treinen verouderen, knappen wij deze op. Hierbij komen materialen vrij die we niet meer in de trein kunnen hergebruiken. Treinplafondplaten en instaptredes. Daarvan worden door creatieve partners supertoffe dingen gemaakt. Zo krijgen de materialen een mooi tweede leven als treintas, meditatiekussen of bureaulamp en kan het weer jaren gebruikt worden.”

Tot en met zondag 14 november is de winkel dagelijks geopend van 8 uur in de ochtend tot 20 uur in de avond. De producten zijn ook online te bestellen.