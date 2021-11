Coronatestpaviljoen bij Jaarbeurs in Utrecht komend weekend toch geopend

Het coronatestpaviljoen bij de Utrechtse Jaarbeurs is komend weekend toch geopend. De testlocatie zou dicht zijn vanwege een beurs in de Jaarbeurshallen, maar nu is toch voor een andere oplossing gekozen.

De GGD Utrecht laat weten dat het testpaviljoen ‘in tegenstelling tot eerdere berichten’ op zaterdag en zondag open is. Met de auto naar de teststraat kan die dagen niet, want de parkeerplaatsen zijn niet beschikbaar. Het testpaviljoen is wel lopend of fietsend bereikbaar.

De testlocatie is komend weekend geopend van 9.00 tot 17.00 uur en de GGD vraagt mensen die willen testen om een afspraak te maken. De testlocatie aan de Koploperstraat is komend weekend extra geopend, van 9.00 tot 17.00 uur. Zonder afspraak testen kan daar tot 16.30 uur. De testlocatie in het UMC verhuist vrijdag naar Heidelberglaan 8.

Drukte

Afgelopen dagen neemt de drukte in de teststraten toe. “Het aantal inwoners dat zich op dit moment laat testen omdat zij coronagerelateerde klachten hebben is groot”, laat de GGD Utrecht weten. Voor de teststraten in Utrecht stonden afgelopen dagen lange rijen en de GGD meldde dat het op de telefoonlijnen voor het maken van een afspraak erg druk was.

“Vanuit de GGDrU wordt er alles aan gedaan om de wachttijd zo kort mogelijk te laten zijn.” De testlocaties in Amersfoort en Utrecht zijn dinsdag dan ook langer open. Het paviljoen in de Jaarbeurs is open tot 19.00 uur en de testlocatie aan de Neckardreef is open tot 23.00 uur.