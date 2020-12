Coronateststraten drukker bezocht, maar maximum capaciteit nog lang niet bereikt

Het is iets drukker bij de coronateststraten in de stad dan anders, laat de GGD regio Utrecht weten. Eén van de oorzaken is mogelijk dat mensen nog voor kerst willen testen. De maximumcapaciteit van de teststraten in Utrecht is in ieder geval nog lang niet bereikt.

Het lijkt misschien een interessant idee: vlak voor de kerstdagen nog even laten testen op corona en, bij een negatieve uitslag, met de familie aan het kerstdiner. Mogelijk is het één van de redenen waarom het nu drukker bij de teststraten is dan anders.

Wel wil de GGD Utrecht deze mensen op het hart drukken: ook als je vandaag of morgen een negatieve testuitslag hebt, kun je voor of tijdens de kerstdagen nog steeds het virus oplopen. Je kan dan dus ook besmettelijk zijn en andere mensen aansteken.

Testen zonder klachten

De GGD regio Utrecht noemt ook de mogelijkheid om te testen naar aanleiding van bron- en contactonderzoek een oorzaak. Mensen die in aanraking of in de buurt van iemand met corona zijn geweest, kunnen sinds kort ook zonder klachten een test laten afnemen.

Ook al is het drukker bij de teststraten, de maximale capaciteit is nog lang niet bereikt. Het aantal mensen dat zich laat testen, wisselt per dag. Maar volgens de GGD waren de teststraten de laatste dagen maar voor 50 tot 60 procent bezet.

Over een eventuele piek na de kerstdagen, durft de GGD regio Utrecht nog geen uitspraak te doen. Hun advies is het bekende: “Houd je aan de drie regels: was je handen, houd afstand en nodig niet meer dan drie mensen uit.”