Corvette sportwagen vliegt uit de bocht op de Gageldijk in Utrecht

Een Corvette sportwagen is op de Gageldijk in Utrecht uit de bocht gevlogen en gecrasht tegen een boom. Het ongeval heeft plaatsgevonden ter hoogte van tuincentrum Steck.

Het is onbekend wat de oorzaak van het ongeval is. Ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De politie was donderdagochtend aanwezig om te assisteren. Er is ook een bergingsvoertuig ter plekke om de rode bolide uit het groen te halen.

Het lijkt te gaan om een Corvette type Stingray, maar wellicht zijn er autokenners onder onze lezers die dit precies kunnen vertellen?