Cosmetische kliniek aan de Gerbrandyhof in Utrecht beschoten

Op een cosmetische kliniek aan de Gerbrandyhof in Utrecht zijn meerdere schoten gelost. Er raakte niemand gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

De kliniek moet in de nacht van zondag op maandag beschoten zijn. De politie vermoedt dat dit rond 01.00 uur gebeurd is. De kliniek zit aan de Gerbrandyhof in Utrecht.

De politie is maandag nog uitgebreid bezig met onderzoek. Er zijn meerdere kogelinslagen gevonden. Een gedeelte van het gebied is afgesloten.