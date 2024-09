Crematorium St. Barbara na jarenlang juridisch touwtrekken geopend in Utrecht

Het kostte een aantal jaren, flink wat bezwaar van omwonenden en de nodige juridische stappen, maar het crematorium op de begraafplaats St. Barbara gaat nu toch echt officieel open. Dat laat het bestuur van de begraafplaats weten. Er is ook een open dag, ‘voor alle belangstellenden’.

Al in 2018 had Sint Barbara de ambitie om een crematorium te bouwen, maar bewoners kwamen daar al snel tegen in actie. Zij vreesden onder andere voor extra druk op de parkeergelegenheden in de buurt, en een slechtere luchtkwaliteit. Na jarenlang juridisch touwtrekken, kon Sint Barbara in 2023 beginnen aan de bouw van de oven.

‘Enorm trots’

Sint Barbara zegt ‘enorm trots’ te zijn op de opening van het crematorium. “Zoals u wellicht weet, heeft St. Barbara een lang traject afgelegd om een crematorium te realiseren”, is te lezen in een bericht. Karen Kolkhuis Tanke-Janssen, directeur van Sint Barbara, zegt ook tevreden te zijn met de oplevering van het crematorium: “De situatie met omwonenden is volgens mij ook bedaard. We hebben contact met hen en nodigen ze van harte uit om ook eens langs te komen.”

Tijdens de opening van het crematorium, en tijdens de open dag twee dagen later, is er voor alle belanghebbenden de mogelijkheid om te kijken naar de ‘nieuwe faciliteiten’ van de begraafplaats, zegt Kolkhuis Tanke-Janssen.

Opfrisbeurt

Met het nieuwe crematorium worden er trouwens niet gelijk meer uitvaarten verzorgd op de begraafplaats. Voor bewoners was dat aanvankelijk een groot struikelblok. Zij vreesden voor onaanvaardbare verkeerstoename. Ook de uitstoot van het crematorium wordt door omwonenden aangehaald in hun verzoek. De Gemeente Utrecht liet eerder al weten dat het nieuwe crematorium gewoon voldoet aan de landelijk afgesproken richtlijnen.

Los van een nieuw crematorium heeft Sint Barbara ook een nieuwe urnentuin aangelegd, en het poortgebouw gerenoveerd. Kolkhuis Tanke-Janssen: “Het is echt een opfrisbeurt geweest voor ons. We kunnen er weer tegenaan.”