Crisisnoodopvang aan ‘t Goylaan in Utrecht is klaar om de eerste asielzoekers te ontvangen

Een bankje in elkaar zetten, de bedden opmaken en het beschermfolie van een desinfectiezuil trekken; dinsdag werden de laatste werkzaamheden verricht in het voormalige kantoorpand aan ’t Goylaan in Utrecht. Woensdag is de plek gereed voor de opvang van maximaal 120 asielzoekers die er tot april volgend jaar kunnen blijven. Wat de samenstelling wordt van de groep is nog niet bekend.

Het pand aan ’t Goylaan stond volgens de gemeente al even leeg. De eigenaren besloten de ruimte daarom beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de inrichting, beheer en exploitatie, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betaalt voor de opvanglocatie. De afgelopen twee á drie weken is het kantoor omgebouwd voor de opvang van maximaal 120 asielzoekers.

Eten

Op de begane grond, die wordt aangeduid met de kleur oranje, zijn onder meer de ontvangstbalie, de zestien douches, een recreatieve ruimte, een artsenkamer en de kantine te vinden. Het eten wordt geregeld via een catering en het is de bedoeling dat er geen voedsel mee naar de slaapkamers wordt genomen. “Vanwege de hygiëne”, aldus de locatiemanager.

Via een trap – want de lift werkt niet naar behoren waardoor deze locatie niet geschikt is voor mensen die slecht ter been zijn – komen de bewoners op de eerste verdieping. Deze etage is aangeduid met een blauwe kleur. Op de eerste verdieping zijn met name slaapkamers te vinden, die in het hele pand variëren van twee- tot zespersoons. “We weten nog niet wat voor mensen er straks komen, maar als daar vrouwen en kinderen bijzitten willen we die met name op deze verdieping onderbrengen”, vertelt de locatiemanager.

Quarantainekamers

Op de tweede verdieping, die wordt aangeduid met de kleur wit, zijn naast een aantal slaapkamers ook de kantoren van de medewerkers van het COA te vinden. Ook zijn er op deze etage een aantal quarantainekamers voor bewoners die positief testen op corona. “Dit was geen vereiste, maar de ruimte was beschikbaar.”

Op de derde en laatste verdieping, en deze etage wordt aangeduid met de rode kleur, zijn wederom slaapkamers te vinden, maar ook een rustruimte voor volwassenen. Het idee is dat hier geen kinderen komen, maar er kan er volgens de locatiemanager weleens een tussendoor glippen.

Beveiligers

Het is dus onduidelijk wat voor mensen straks op deze plek onderdak krijgen. Het is wel zo dat deze locatie geschikt is voor de opvang van gezinnen en dat geldt volgens de gemeente niet voor alle crisisnoodopvangen in het land. Hoeveel mensen er in het voormalige kantoorpand verblijven verschilt van tijd tot tijd. Ze wachten hier namelijk tot hun asielprocedure in Ter Apel kan starten. In en rond het pand zijn permanent vijf beveiligers aanwezig. Deze zijn ook telefonisch bereikbaar voor omwonenden. Naast deze beveiligers zijn er ook twee toezichthouders, maar deze zullen niet permanent aanwezig zijn.

