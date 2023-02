Crisisnoodopvang aan ‘t Goylaan in Utrecht wordt met twee maanden verlengd

De crisisnoodopvang aan ‘t Goylaan wordt met twee maanden verlengd. Dat laat wethouder Streefland weten in een raadsbrief. Het voormalige kantoorgebouw aan ‘t Goylaan vangt sinds november 2022 ruim 120 asielzoekers op. Ter voorbereiding op de afbouw van deze locatie opent in de regio ‘Kamp Zeist’, een locatie waar de families met kinderen naar toe kunnen verhuizen voor een langere tijd. De opvang in Kamp Zeist is naar verwachting 1 mei klaar. Als er tegenvallers zijn, wordt de datum van ingebruikname later.

Streefland laat in de raadsbrief weten de opvang aan ‘t Goylaan met twee maanden te verlengen, om een goede overgang mogelijk te maken. Het beheer en de exploitatie van de opvang liggen in handen van de gemeente Utrecht. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de bekostiging. De eigenaar van het pand heeft aangegeven de huur te willen verlengen.

Voortgezet onderwijs

De verhuizing van de opvang aan ‘t Goylaan naar Kamp Zeist zorgt ervoor dat de kinderen die nu naar het voortgezet onderwijs gaan, vanuit Kamp Zeist naar dezelfde school kunnen blijven gaan. “Onderzoeken van de kinderombudsman hebben namelijk aangegeven dat dit en continuïteit belangrijke factoren zijn in het gezond en evenwichtig opgroeien in Nederland”, zo is in de raadsbrief te lezen.

Omwonenden

Eerder werd aan omwonenden van ‘t Goylaan benadrukt dat de opvang tot 1 april is. Zij maakten zich volgens de raadsbrief zorgen over een opvang voor asielzoekers dicht bij hun woningen. “Inmiddels draait de opvang ruim drie maanden. Er zijn vrijwel geen klachten van de omwonenden over de opvang. Omwonenden geven aan geen overlast te ervaren.”

De omwonenden en andere belanghebbenden worden momenteel met een wijkbericht geïnformeerd en zullen een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over de verlenging. Bij direct omwonenden wordt ook aangebeld om eventuele vragen direct te kunnen beantwoorden.