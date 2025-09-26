Crowdfunding boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ op ruim 25 procent; actie loopt nog enkele weken

De crowdfundingsactie voor het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ loopt al ruim een week. Inmiddels is meer dan een kwart van het streefbedrag binnen. Zo’n 150 donateurs steunden dit project via de crowdfundingspagina door het boek daar alvast te bestellen.

Het boek, dat in samenwerking met DUIC wordt uitgebracht, is geschreven door Gerard Aaftink. Hij is Utrechtkenner en schrijft artikelen over Utrecht in DUIC. In het Tijdschrift Oud-Utrecht publiceerde hij een artikel over Elisabeth van Huussen en het Leidseveer.

Volgens Aaftink richten veel boeken over Utrecht zich vooral op de oude binnenstad, maar kent Catharijne een onderbelichte geschiedenis. Daarom heeft de geboren en getogen Utrechter er een boek over geschreven.

“Catharijne – het gebied tussen Vredenburg, de Oudegracht, Wijk C, Hoog Catharijne, het Beurskwartier, de Jaarbeurs en Lombok – komt daarin vaak alleen zijdelings aan bod. Terwijl dit deel van de stad zich in rap tempo ontwikkelde van buitengebied tot het moderne centrum”, zei hij eerder tegen DUIC.

Kanteljaren

Het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ is opgebouwd rondom zogenoemde kanteljaren: momenten waarop de ontwikkeling van Catharijne een beslissende wending nam. Bijvoorbeeld het jaar 1122, toen Utrecht stadsrechten kreeg en Catharijne buiten de stad kwam te liggen, en het Rampjaar 1672, toen de katholieke voorstad zijn economische betekenis verloor.

Maar ook de twintigste eeuw komt uitgebreid aan bod. Het verhaal van Catharijne wordt in 228 pagina’s verteld aan de hand van veel, vaak onbekende, afbeeldingen.

Nog een paar weken

De crowdfundingsactie loopt nog een paar weken. Het streven is om 24.000 euro op te halen. Daarvan is nu ongeveer 6.600 euro binnen. Het minimale bedrag dat gedoneerd kan worden is 10 euro.

Vanaf een donatie van 15 euro krijgen donateurs verschillende cadeaus, zoals 10 ansichtkaarten met afbeeldingen uit het boek of een rondleiding van Gerard Aaftink langs bekende en minder bekende plekken in Catharijne. Vanaf 40 euro krijgen donateurs een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’. Hogere donaties zijn uiteraard ook mogelijk.