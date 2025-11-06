Crowdfunding moet ervoor zorgen dat Utrechtse eetwinkel Fleut blijft bestaan: 40.000 euro opgehaald in één week

De toekomst van eetwinkel Fleut aan de Vleutenseweg is onzeker. Sadé Sutman en Charmaine Creebsburg, die zelf regelmatig bij Fleut over de vloer komen, willen niet dat hun favoriete zaak verdwijnt en besloten daarom het heft in eigen handen te nemen door zelf de opvolgers te worden. Met een crowdfunding proberen zij de toekomst van Fleut te redden.

“Toen we hoorden dat Fleut een nieuwe eigenaar zocht, reageerden we meteen – nóg voordat we er een maaltijd hadden afgehaald”, vertellen Sadé en Charmaine. “Aan alles voelden we: dit klopt.”

De twee omschrijven Fleut als een plek waar je niet alleen eten kan afhalen, maar waar je ook gezien wordt en waar tijd voor je wordt gemaakt. Het plan is dan ook om Fleut door te zetten zoals het is: “Een plek voor verse, huisgemaakte seizoensgerechten, een goed gesprek, persoonlijke aandacht en een thuis in de wijk”.

Al 40.000 euro opgehaald

Binnen één week haalde het duo al 40.000 euro op. Alleen wanneer het streefbedrag van 75.000 euro behaald wordt, kan Fleut blijven bestaan en worden Sadé en Charmaine de officiële opvolgers. Mocht dit lukken, dan zal de overname op 1 januari 2026 plaatsvinden.

Ontslag al ingediend

De twee hebben al jarenlange horeca-ervaring. Charmaine is chef geweest bij restaurant Karibu, nabij het Griftpark, en Sadé werkte als host bij een hotel in Vinkeveen. De overname van Fleut, en daarmee hun baan als opvolgers, is nog niet zeker. Desondanks besluiten de twee er vol voor te gaan. “We hebben ons ontslag al ingediend. Er is geen plan B”, aldus Sadé en Charmaine.

De crowdfunding loopt nog tot 5 december.