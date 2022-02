Cruciale beroepen gaan in Utrecht voorrang krijgen op de woningmarkt

Mensen die een cruciaal beroep hebben moeten in Utrecht voorrang krijgen bij het kopen of huren van een huis. Een meerderheid van de politiek in de stad wil dat de gemeente dit mogelijk gaat maken. De initiatiefnemers noemen als voorbeeld leraren, maar ook zorgpersoneel of politieagenten moeten voorrang gaan krijgen.

In Utrecht is net als op veel andere plekken een groot tekort aan leraren. Er is in de gemeenteraad al vaker gesproken over dit probleem en ook het college van burgemeester en wethouders is met plannen gekomen om het beroep aantrekkelijker te maken.

Maar volgens VVD-Raadslid Tess Meerding kan er meer gebeuren. “We moeten ook zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Wonen in Utrecht is heel duur, en dat maakt de stad ook minder aantrekkelijk voor leraren.” Daarom kwam Meerding met het plan om bepaalde beroepen voorrang te geven op woningen in de stad. Het gaat dan om huurwoningen in de middencategorie en nieuwbouwkoopwoningen. In deze sectoren kan de gemeente beleid maken.

Het VVD-raadslid diende vorige week een motie in om dit mogelijk te maken en de meerderheid van de raad steunde die. PvdA-raadslid Hester Assen vult aan: “Het is voor leraren steeds moeilijker om in Utrecht te blijven wonen of hiernaartoe te verhuizen, dit is extra nadelig voor het lerarentekort. Leraren trekken mogelijk de stad uit, en kiezen ervoor om ergens anders te wonen en werken.” Meerding concludeert: “Als we dat probleem constateren, dan moeten we er ook iets aan doen.”

Nieuwe problemen

De motie zorgt ervoor dat het gemeentebestuur een plan moet gaan maken hoe de woningen voor ‘onmisbare maatschappelijke beroepen’ beschikbaar moeten worden gemaakt. Onder die beroepen vallen dus leraren, maar zowel de VVD als de PvdA noemt ook zorgpersoneel en politieagenten. Meerding: “Dat zijn echt beroepen waar een tekort is en er speelt ook mee dat het tekort tot nieuwe problemen leidt. Als we te weinig mensen voor de klas hebben kan het onderwijs in Utrecht ook slechter worden. Dat moeten we niet willen.”

Bij beleid voor specifieke beroepsgroepen speelt wel altijd de discussie welke beroepen daar dan onder moeten allen. Waar moet je dan grens leggen? Assen: “Natuurlijk kan er discussie worden gevoerd over waar de grens gelegd moet worden. Maar het is een zwaktebod om geen beleid te maken, omdat het gesprek over die grens wellicht lastig gaat zijn. De noodzaak bij sommige beroepsgroepen is zo groot dat we echt wat moeten doen. Leraren, verpleegkundigen en agenten zetten zich in voor de maatschappij. Daar heeft iedereen baat bij.”

De motie roept het gemeentebestuur op om voor september met een plan van aanpak te komen.