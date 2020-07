D66 en GroenLinks: omwonenden blokkeren regelmatig einde Kanaalweg

De Utrechtse D66 en GroenLinks krijgen al een tijdje signalen dat omwonenden het einde van de Kanaalweg afsluiten voor voorbijgangers. Ze zouden op eigen initiatief versperringen neerzetten of afzetlinten gebruiken. De twee partijen vragen wethouder Lot Van Hooijdonk (Mobiliteit) om opheldering over de verkeerssituatie.

Fietsers en andere voorbijgangers worden door de blokkades gedwongen om te draaien en een andere route te nemen. Deze openbare weg maakt echter deel uit van het ‘rondje stadseiland’: een recreatieve wandel- en fietsroute langs de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

“Wanneer hiervan melding gemaakt wordt bij politie of handhaving, wordt de situatie afgebroken om snel daarna weer te worden opgezet”, is te lezen in de schriftelijke vragen. “Ook zijn er momenten geweest dat de weg geblokkeerd werd met hout, autobanden en andere obstakels.”

‘Hinderlijk’

Maarten Koning (D66) en Peter van Corler (GroenLinks) noemen het een “zeer onwenselijke situatie” die voor de weggebruikers en andere omwonenden erg frustrerend is. Daarom dienden ze er schriftelijke vragen over in bij de wethouder.

Mogelijk blokkeren omwonenden de weg, omdat ze last hebben van de weggebruikers. Een openbare weg is echter door iedereen te gebruiken, zeggen GroenLinks en D66: ‘Is het college het met ons eens dat de openbare weg van iedereen is, beschikbaar en vrij moet blijven, en dat deze nooit belemmerd mag worden door omwonenden die het allicht hinderlijk vinden dat er mensen en voertuigen zijn die van deze openbare weg gebruik willen maken?’