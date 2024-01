D66 ook voor rood asfalt op Weerdsingel Oostzijde in Utrecht

Na jarenlange discussies, protesten en juridisch getouwtrek lijkt de kogel nu toch echt door kerk; de Weerdsingel Oostzijde krijgt naar alle waarschijnlijkheid rood asfalt. Was D66 eerder nog kritisch, recent is bekend geworden dat de partij toch voor rood asfalt is. Daarmee is er een meerderheid in de gemeenteraad van Utrecht. Meerdere omwonenden zien het echter niet zitten.

D66-raadslid Joost Vasters stelde in november nog kritische vragen aan het college van B&W. Volgens hem was er sprake van onduidelijk beleid en werd niet helder onderbouwd waarom de Weerdsingel Oostzijde van rood asfalt zou moeten worden voorzien. Naar aanleiding van deze kritiek heeft de gemeente het hiaat in het beleid aangevuld en een zogenoemd Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes gepubliceerd.

In de tussentijd is Vasters dieper in het dossier gedoken. Dit heeft voor hem nieuwe informatie opgeleverd, laat hij weten. In de Omgevingsvisie Binnenstad 2021 is opgenomen dat rond de hele Utrechtse singel rood asfalt wordt aangebracht. Daarmee ligt er dus al een raadsbesluit over het vraagstuk. Ook ontdekte Vasters dat er eerder in de coalitie was afgesproken dat rond de hele Utrechtse singel rood asfalt wordt aangelegd.

Inhoudelijke argumenten

Naast deze wat technische en politieke argumenten zijn er ook inhoudelijke argumenten waarom D66 voorstander is van het verder fietsvriendelijk maken van Utrecht. Het aanbrengen van het rode asfalt moet van de Weerdsingel Oostzijde namelijk een aantrekkelijke route maken voor fietsers.

Vasters: “Voor D66 is het helder dat de fietssingel een belangrijk onderdeel is van het fietsnetwerk”. Volgens Vasters moet de binnenstadas langs het Vredenburg ontlast worden van de vele fietsers. “De fietsroute langs de Weerdsingel Oostzijde is hiervoor een van de routes”, aldus Vasters.

Verzet

Vanuit omwonenden is er al jaren verzet tegen de plannen. Buurtbewoners vrezen dat de Weerdsingel Oostzijde een onveilige fietsracebaan wordt en dat het stadsgezicht wordt aangetast. Vasters zegt hierover de esthetische argumenten te begrijpen. Veiligheid is voor hem niet het grootste issue, want uit onderzoek zou blijken dat de plannen veilig zijn.

Ook op andere plekken in de stad, zoals de Leidseweg, is de straat op dezelfde manier ingericht als het plan voor de Weerdsingel Oostzijde. Wel kan Vasters zich voorstellen dat het gevoel van veiligheid minder wordt als fietsers sneller kunnen fietsen.

Onlangs schreef DUIC een uitgebreid artikel over de kwestie en de betrokkenheid van bewoners bij de toekomstige inrichting van de Weerdsingel OZ, als onderdeel van de serie NIMBY?. Dit artikel is hier te lezen.