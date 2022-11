D66 stelt vragen over de fietsen bij station Vaartsche Rijn in Utrecht

Joost Vasters van de Utrechtse D66-fractie wil tot een oplossing komen voor de ‘fietsparkeersituatie’ bij station Vaartsche Rijn. De politicus stelt voor om tussen de perrontrappen extra fietsenrekken te plaatsen en de rekken langs de Baden-Powellweg te vervangen voor groen.

Eerder deze maand publiceerde DUIC al een artikel waarin te lezen was dat voetgangers en fietsers elkaar stevig in de weg zitten bij station Vaartsche Rijn. Doordat fietsers hun rijwielen achterlaten op de stoep, pakken voetgangers het fietspad en moeten geïrriteerde fietsers bellend en zigzaggend langs de voetgangers.

Dit is ook de D66-politicus Joost Vasters opgevallen. Hij heeft dan ook schriftelijke vragen ingediend, niet alleen voor de situatie bij station Vaartsche Rijn, maar ook bij andere stations waar het in de toekomst mogelijk drukker wordt.

Makkelijk

“Fietsparkeren moet volgens de fractie van D66 zo makkelijk mogelijk zijn, met stallingsplekken dicht bij de bestemming zijn en liefst fietsend te bereiken”, aldus Vasters. De politicus stelt dan ook voor om extra fietsenrekken direct langs het water en tussen de perrontrappen te plaatsen. De rekken die nu langs de Baden-Powellweg liggen kunnen dan verplaatst worden en vervangen door groen en picknickbankjes.

Ook vraagt Vasters aan het college of zij de mogelijkheid zien om de openbare ruimte tussen de stationstrappen aantrekkelijker in te richten om op die manier fietsers te ‘verleiden’ gebruik te maken van de stallingen. Tot slot roept de politicus op om de openbare fietsenstalling van NS beter onder de aandacht te brengen.

Maandag werd al bekend dat er extra maatregelen bij het station waren genomen, maar ook dat die niet echt leken te werken.

