D66 stemt voor gemeenteplan Maliebaan: meerderheid lijkt nu voor deze variant te kiezen

De Maliebaan gaat waarschijnlijk heringericht worden volgens het plan van de gemeente. D66 in Utrecht laat weten dat het gaat stemmen voor variant 3+ en daarmee het plan van het college steunt. Daarmee lijkt er een meerderheid in de gemeenteraad te zijn en vissen de bewoners met hun Plan B achter het net.

De plannen voor de historische Maliebaan spelen al vanaf 2013. De baan met de kruising Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat moet volgens de gemeente op de schop.

Er zijn drie hoofdredenen om de Maliebaan en het kruispunt anders in te richten: de fietsroute verbeteren, de openbare ruimte voor de voetgangers verbeteren en de (historische) groen- en boomstructuur verbeteren en herstellen.

Twee plannen

Na jaren van inspraak en verschillende plannen nadert het dossier de apotheose. Wethouder Lot van Hooijdonk is overtuigd van de variant 3+ van de gemeente en wil daar nu definitief aan beginnen. Bewoners hebben met Plan B echter een eigen variant. Beide varianten zijn onderzocht en hebben eigen voor- en nadelen.

De Maliebaan moet volgens de gemeente in het midden een breed fietspad krijgen. Auto- en vrachtverkeer moet dan over de ventwegen gaan rijden. Volgens de bewoners is dat onwenselijk. Zij willen graag een fietsstraat waar de auto de gast is op de middenbaan. Zo komt er niet meer zwaar verkeer over de ventwegen en kort voor de huizen van omwonenden gereden.

Meerderheid

De gemeenteraad heeft het laatste woord. Nu D66 voor de variant van de gemeente gaat stemmen lijkt er een meerderheid te ontstaan. Raadslid Suzanne Schilderman heeft dinsdag contact gehad met verschillende omwonenden. “We hebben ze verteld dat we inderdaad, na een flinke discussie in de fractie, gaan voor 3+.”

Schilderman laat weten dat ze beide plannen vooral bekeken hebben op het gebied van doorstroming en veiligheid. Er zijn bij D66 twijfels of de fietsstraat van de bewoners wel voldoende veilig is. “Ook volgens onderzoek blijkt dat het plan van de bewoners minder scoort op het gebied van veiligheid op het noordelijke gedeelte van de Maliebaan. Dat gedeelte is lastig in te richten als veilige fietsstraat en daarom hebben wij onze twijfels daarbij.”

Meedenken

Het raadslid benadrukt wel zeer blij te zijn met de vele bewoners die zich lang hebben ingezet voor beide varianten. “Ook nu krijg ik te horen van mensen die eigenlijk voor de andere variant zijn, wel weer willen meedenken over de verdere uitwerking. Daarnaast willen we donderdag tijdens de raad ook aandacht vragen voor maatregelen om trillingshinder te gaan.”

De VVD in Utrecht heeft een sterke voorkeur voor de bewonersvariant. Raadslid Marijn de Pagter schrijft op Twitter: “Wij blijven vurig pleiten voor de bewonersvariant (Plan B). Zo houden we de Maliebaan leefbaar (zonder extra geluids- en trillingsoverlast) en blijft de hele wijk bereikbaar, incl. de winkels in de Nagtegaalstraat/Reigerstraat.”