D66 Utrecht komt met plan om woningzoekenden een stem te geven

D66 Utrecht wil woningzoekenden meer inspraak geven in het woonbeleid. De partij stelt voor een Woontafel op te richten. Deze moet optreden als spreekbuis van mensen die op zoek zijn naar een huis. Ook pleit de partij ervoor periodiek onderzoek te doen naar de woonwensen van woningzoekenden.

D66 doet het voorstel tegen de achtergrond van de wooncrisis. Volgens D66-raadslid Berdien van der Wilt is het initiatiefvoorstel nodig omdat de woningzoekenden op dit moment onvoldoende worden gehoord.

“De afgelopen jaren sneuvelden meerdere woningen tijdens het participatieproces. Tegelijk hoorde ik steeds meer schrijnende verhalen van jongeren die geen schijn van kans maken op een woning, of van mensen die op straat belanden. Dat kon ik niet verkroppen.”

Volgens D66 hoor je tijdens de inspraakavonden zelden de stem van mensen die dringend een woning zoeken. Buurtbewoners laten wel van zich horen. Ze vinden het prima dat er gebouwd wordt, maar niet op die plek, niet zoveel en niet zo hoog. Het gevolg hiervan is dat er vaak minder wordt gebouwd en dat de behoeften van woningzoekenden onvoldoende worden meegenomen, aldus de partij.

Meer aandacht voor belang van woningzoekende

De plannen van D66 passen in een trend. De afgelopen jaren kregen woningzoekenden meer invloed op de besluitvorming. Zo richten Utrechtse corporaties in samenwerking met de Woonbond het platform ‘Woonzoekers’ op. Huurders in spe in de Utrechtse regio kunnen in dit platform meedenken over de ontwikkeling van toekomstige woongebieden. Het kabinet wil dat gemeenten woonraden oprichten die woningzoekenden een stem moeten geven. Diverse steden zijn hier inmiddels mee aan de slag. In Utrecht bestaat zo’n woonraad nog niet.