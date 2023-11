D66, VVD en UtrechtNu! vragen college om maatwerk bij nieuwe regels voor uitstallingen in Utrecht Deze ondernemer in de Mariastraat heeft een nepkoe als uitstalling

Politieke partijen D66, VVD en UtrechtNu! willen van het college van B&W weten of er geen maatwerk mogelijk is bij de nieuwe regelgeving over uitstallingen in Utrecht. De gemeente kondigde onlangs regels aan voor zaken als kledingrekken, reclameborden, plantenbakken en kaartenrekken die winkeliers buiten zetten.