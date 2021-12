‘Daalsetunnel in Utrecht onveilig voor snorfietsers’; gemeente plaatst waarschuwingsborden

Bij de Daalsetunnel in Utrecht staan sinds kort een tekstkar en twee gele waarschuwingsborden, die automobilisten moeten waarschuwen op de aanwezigheid van snorfietsers. De gemeente heeft dit gedaan omdat er signalen zouden zijn dat snorfietsrijders zich niet veilig zouden voelen in de tunnel.

De Utrechtse fractie van de PVV had eerder schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Daarin schreef raadslid Henk van Deún dat sommige snorfietsers in de Daalsetunnel liever het fietspad pakken in plaats van de rijbaan.

De gemeente zegt dat er geen meldingen zijn binnengekomen over bijvoorbeeld incidenten of ongevallen in de tunnel, waar snorfietsers bij betrokken waren. Ook uit een eerste onderzoek zouden geen gevaarlijke situaties naar voren zijn gekomen.

Gewenning

Inspelend op de signalen is wel besloten een tekstkar en twee grote gele waarschuwingsbroden bij de Daalsetunnel te plaatsen. “Die attenderen het wegverkeer in de gewenningsperiode op de aanwezigheid van snorfietsers op de rijbaan”, schrijft het college.

Deze maand wordt er een tweede onderzoek naar de nieuwe maatregel uitgevoerd. Het onafhankelijke bureau die dat doet, is gevraagd om extra te letten op de verkeersveiligheid in de Daalsetunnel.

Strook

Van Deún stelde daarnaast voor om een speciale rijbaan voor snorfietsen aan te leggen op de rijbaan van de tunnel. De gemeente voelt hier echter niks voor. “We verwachten dat een snor- en bromfietsstrook op deze brede weg ook weer nadelen met zich meebrengt voor de verkeersveiligheid en in uitvoerbaarheid en daardoor wellicht niet het gewenste effect zal hebben.”

Sinds eind september moeten snorfietsen op een aantal plekken in Utrecht op de rijbaan rijden. Ook moeten de bestuurders, net als die van bromfietsen, een helm dragen. De gemeente wil hiermee de drukte op de fietspaden verminderen en zegt ook dat snorfietsers meer ruimte hebben op de rijbaan.