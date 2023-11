Daar is ze weer: bovenste stukje van de Domtoren in Utrecht weer een klein beetje te zien

De Domtoren staat al ruim vier jaar volledig in de steigers, waardoor Utrechters ‘hun’ icoon voor lange tijd hebben moeten missen. Maar dat is sinds donderdag anders. Wie al even bij de toren naar boven heeft gekeken, heeft de eerste meters van de Domtoren weer kunnen zien.

De restauratie van de Domtoren verloopt spoediger dan verwacht en daardoor is de toren ook eerder weer te zien. In september werden de eerste steigers weggehaald door wethouder Dennis de Vries. Het betekende het begin van het einde van de steigers aan de toren. Aan het einde van dit jaar moeten de steigers rondom de bovenste 40 meter van de toren helemaal weg zijn.

De Domtoren is sinds 2019 compleet verscholen achter steigers, die gebruikt worden om de toren te kunnen restaureren. Het natuursteen is gerestaureerd en gedeeltelijk vervangen, daarnaast was onderhoud nodig aan onder meer de balustrades, het voeg- en houtwerk, het dak van de spits en het uurwerk. Ook verschillende glas in lood-ramen zijn gerestaureerd.