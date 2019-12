Dagtip: Gratis saxofoonconcert in Hoog Catharijne

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Ebonit Saxophone Quartet i.s.m. het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht

Waar Hoog Catharijne – de Stadskamer

Hoe laat 13:00 uur

Prijs Gratis

Loop je vandaag een rondje in de stad of heb je zin om gewoon even de deur uit te gaan? In de Stadskamer van Hoog Catharijne geven deze vier jonge saxofonisten uit Nederland, Spanje en Polen een gratis concert. Ze kennen elkaar van het Conservatorium van Amsterdam, waar ze de Master van de Nederlandse Strijkkwartet Academie volgden. De vier hebben samen al een cd uitgebracht, zijn genomineerd voor een Edison Klassiek en stonden op het Verbier Festival in Zwitserland. Kom vooral even luisteren, zeker als je toch in de buurt bent.