Dak- en thuislozen in Utrecht kunnen deze winter ook binnen slapen bij code rood

De koudweerregeling die bepaalt dat dak- en thuislozen in de opvang kunnen slapen zodra de gevoelstemperatuur onder de nul graden zakt wordt uitgebreid. Het is straks voor deze doelgroep namelijk ook mogelijk om onderdak te krijgen zodra een storm een naam krijgt en code rood wordt afgekondigd. Ook wordt er een nieuwe extra opvang geopend, omdat het aantal daklozen toeneemt.



De koudweerregeling geldt van 1 november tot en met 1 april. Alle mensen die dak- en thuisloos zijn worden in die periode opgevangen zodra de gevoelstemperatuur onder nul graden zakt. Onder normale omstandigheden krijgen alleen zogenoemde ‘rechthebbenden’ onderdak. Ongedocumenteerden en EU-arbeidsmigranten vallen daar bijvoorbeeld niet onder.

Deze winter wordt de koudweerregeling in Utrecht dus uitgebreid. Dak- en thuislozen krijgen dan niet alleen bij extreme kou onderdak, maar ook zodra een storm een naam krijgt en er code rood wordt afgekondigd.

Zeehaenkade

Om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe regeling worden naast de vijftig plekken bij de Stadsbrug nog eens 28 plekken gecreëerd aan de Zeehaenkade. De gemeente doet dit omdat er signalen zijn binnengekomen dat het aantal dak- en thuislozen toeneemt, mede vanwege de energiecrisis. Daarnaast wordt rekening gehouden met nieuwe coronamaatregelen, waardoor er minder mensen per locatie opgevangen kunnen worden.

“Gemeente Utrecht zet zich ervoor in dat niemand buiten hoeft te slapen tijdens extreem weer”, zegt wethouder Rachel Streefland. “We zien op dit moment een stijging van het aantal dak- en thuislozen. De verwachting is dat dit probleem door de huidige inflatiecrisis alleen maar zal verergeren. De aanvulling op de koudweerregeling is een eerste goede stap naar een veilige plek voor iedereen.”

