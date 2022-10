Dak- en thuislozen vertellen verhaal in Straatslim: ‘Eigenlijk moet heel Nederland ons verhaal horen’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Utrecht 900: De programmamakers – Deel 7

De Utrecht 900-viering is voor iedereen. Niemand wordt vergeten. Dat geldt ook voor dak- en thuislozen, een groep waar veel mensen vooroordelen over hebben en met een grote boog omheen lopen. In ‘Straatslim’, een voorstelling van Stut Theater in samenwerking met Straatnieuws, vertellen zes mannen zonder thuis hun verhaal.

“We wilden dit jaar bij Stut heel graag iets doen in het kader van Utrecht 900”, vertelt Elke Steenstra, regisseur van Straatslim. “We waren alleen nog een beetje aan het zoeken welke mensen we een podium wilden geven. Toen kwam Straatnieuws naar ons toe, omdat ze graag met ons wilden samenwerken.” Over dat voorstel hoefden de theatermakers niet lang na te denken. “We vinden het belangrijk dat Utrecht echt voor iedereen is, terwijl dak- en thuislozen wel eens worden gezien als een soort afvoerputje van de stad. Dus we wilden heel graag hun verhaal laten horen. We zijn toen gaan zoeken, en op een gegeven moment hadden we zes mannen.”

Rugzak

Eén van die mannen is Abdul Aljabri, die twaalf jaar geleden vanuit Libië naar Nederland vluchtte. Zijn asielaanvraag in Nederland werd afgewezen, en nu gaat hij in hoger beroep. “Tijdens Straatslim ben ik de hele tijd aan het bellen en wachten. Steeds hetzelfde verhaal aanhoren, wachten, nog een keer terugbellen…”, vertelt Aljabri, die aangeeft in het dagelijks leven veel last te hebben van de onzekerheid over zijn toekomst. “Ik slaap slecht en heb stress. Het is geen normaal leven. Ik heb een rugzak hier, vol met problemen. En ik weet niet tot wanneer dat nog duurt.”

Naast de zes mannen zonder thuis neemt er ook een professionele hulpverleenster aan de voorstelling deel: Heleen Groeneveld. “Ik laat de worsteling zien van de hulpverlener die moet voldoen aan hoe het systeem en de regeltjes zijn die in onze maatschappij zijn bedacht”, vertelt ze. “En dat een hulpverlener ook meestal vanuit z’n hart wil werken, maar dat dat gewoon niet altijd lukt. Dat past heel erg bij mij, want daar ben ik zelf ook tegenaan gelopen.”

Verbinding en confrontatie

Na elke voorstelling vindt er een nagesprek plaats, waarbij het publiek kan reageren op de voorstelling. “We merken tot nu toe wel dat het iets doet met de zaal”, ziet regisseur Steenstra. “Mensen zijn geschrokken van hoe het systeem in elkaar steekt, vragen zich af hoe ze kunnen helpen of zijn gewoon heel erg geraakt door de verhalen. Dat levert in de foyer daarna ook heel bijzondere gesprekken op, want je kunt gewoon naar ze toe. Wanneer voer je nou eigenlijk zo’n gesprek met zo iemand op straat? Heel veel mensen lopen daar zo snel mogelijk langs.”

De kracht van Straatslim schuilt volgens Groeneveld in de verbinding en confrontatie. “De verhalen worden heel beeldend verteld. Het wordt heel zichtbaar dat het allemaal mensen zijn, en eigenlijk kan het ons allemaal overkomen. En je wordt geconfronteerd met de oordelen waar we soms heel snel in vervallen. Ik hoop dat we elkaar voortaan meer als mens gaan zien, en dat het meer vanuit het hart gaat.”

Ook Aljabri hoopt dat Straatslim iets teweegbrengt. “Ik vind het belangrijk dat mensen horen wat er allemaal gebeurt. Eigenlijk moet heel Nederland naar deze voorstelling komen. Niet alleen om mijn verhaal te horen, ook dat van anderen. Er moet snel worden gekeken wat er gedaan kan worden voor dakloze mensen.”

De eerstvolgende voorstellingen van Straatslim vinden plaats op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober in Bibliotheek Neude, tijdens het Uit Je Dakloos event (10 t/m 17 oktober). Wil je meer informatie? Kijk dan op stut.nl/voorstellingen/straatslim/. Straatslim is één van de programmaonderdelen van Utrecht 900 jaar. Kijk voor het volledige programma op utrecht900.nl.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.