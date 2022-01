Dak- en thuislozen met corona kunnen langer terecht bij opvanglocatie aan de Koploperstraat in Utrecht

Dak- en thuislozen en ongedocumenteerden die besmet zijn met het coronavirus kunnen langer terecht bij de opvang aan de Koploperstraat in Utrecht. De gemeente heeft besloten de zogenoemde isolatielocatie een half jaar langer open te houden.

“Ook in 2022 zal het nodig zijn om te beschikken over isolatiebedden voor dak- en thuisloze mensen en ongedocumenteerden die vanwege een covidbesmetting in isolatie moeten”, is te lezen in een raadsbrief.

Het is volgens de gemeente niet mogelijk om in alle opvanglocaties personen te isoleren. Daarom is nu besloten om de isolatielocatie op de Koploperstraat open te houden tot 1 juli van dit jaar.

Dertig mensen

Op deze plek kunnen maximaal dertig mensen met een coronabesmetting worden opgevangen. Hier kunnen ook personen terecht die normaal niet in aanmerking komen voor opvang, zoals ongedocumenteerden.

“De gemeente en opvanginstellingen in de stad werken nauw samen in de uitvoering. Hiermee geven wij invulling aan de oproep van het Rijk om te voorzien in isolatiebedden voor dakloze mensen van 14 november 2021.”