Daling aantal coronabesmettingen ook in Utrecht zichtbaar; Overvecht blijft nog achter

Net als in de rest van het land is ook in Utrecht een afname te zien in het aantal coronabesmettingen. In alle wijken daalt het aantal besmettingen, maar Overvecht blijft stabiel. Vorige week waren er 557 Utrechters met een positieve testuitslag en zijn 15 inwoners met corona opgenomen in het ziekenhuis. Relatief gezien ligt het aantal besmettingen in de stad nagenoeg gelijk aan het landelijk aantal.

De gemeente zegt een afname van het aantal besmettingen in bijna alle Utrechtse wijken te zien. “Alleen in Overvecht is het aantal besmettingen ongeveer gelijk aan voorgaande weken”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Ook de verschillende leeftijdsgroepen in de stad laten de afgelopen week een daling zien in het aantal besmettingen. Bij de 60-plussers gaat deze daling het hardst en bij jongeren, personen tussen de 10 en 29 jaar, het traagst.

Leeftijd

Dat de algehele daling plaatsvindt tijdens de eerder ingestelde versoepelingen van de coronamaatregelen is volgens de gemeente ‘extra positief’. ‘De daling is te danken aan een snel toenemend aantal gevaccineerden en – in veel mindere mate – aan het aantal mensen dat antistoffen heeft na een doorstane corona-infectie.”

Het risiconiveau blijft op dit moment echter nog steeds ‘zeer ernstig’. Als de daling doorzet verwacht de GGD regio Utrecht wel dat dit begin juni afgeschaald kan worden naar ‘ernstig’ en eind volgende maand mogelijk naar ‘zorgelijk’.

Testen

Ook het aantal mensen dat zich liet testen is gedaald. In de week van 19 april werden er in Utrecht nog 15.000 testen afgenomen, terwijl dit er vorige week 7.700 waren. De afname kan volgens de gemeente ook deels verklaard worden door de meivakantie.

“In eerdere vakantieperiodes is ook een afname in testverzoeken gezien. Het is afwachten of net als na vorige vakantieperiodes het aantal testen weer zal stijgen.”

Versoepelingen

Tot slot heeft demissionair minister Hugo de Jonge woensdag bekendgemaakt dat op 5 juni hoogstwaarschijnlijk opnieuw versoepeld kan worden. Dit zou betekenen dat het advies voor thuisbezoek van twee naar vier personen gaat, horecazaken ook binnen gasten mogen ontvangen en ook de musea, theaters en bioscopen onder voorwaarden weer open mogen.