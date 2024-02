Damstraat in Utrecht komende weken afgesloten Kruising Damstraat en Kanaalstraat. Bron: Het Utrechts Archief

De Damstraat in Utrecht is de komende weken volledig afgesloten voor al het auto- en fietsverkeer. De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het riool. 22 maart zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn en kan de weg weer open. De Kanaalstraat en Damstraat worden opnieuw ingericht, tegelijkertijd worden er ook werkzaamheden aan het riool gedaan. Sinds maandag is de Damstraat daarom volledig afgesloten. De aannemer is begonnen met nieuwe aansluitingen van het riool op de kruising van de Kanaalstraat en de Damstraat. Voetgangers kunnen nog wel door de Damstraat. Er worden verkeersregelaars ingezet om het overige verkeer in goede banen te leiden. Gekoppelde berichten Werkzaamheden aan Kanaalstraat in Utrecht vertraagd; ‘We wilden graag voor de start van de ramadan klaar zijn’ De werkzaamheden aan de Kanaalstraat in Utrecht hebben vertraging opgelopen. Daardoor is de herinrichting waarschijnlijk… Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

