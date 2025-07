Dankzij patiënten van het UMC Utrecht is het gordelroosvaccin straks gratis voor 60-plussers

Expertisecentrum in Utrecht

In het expertisecentrum postherpische neuralgie in het UMC Utrecht komen patiënten met ernstige zenuwpijn na gordelroos. “Deze pijn is zo intens en venijnig. Het lijkt op kiespijn, maar dan in je arm of been. Sommige patiënten omschrijven het alsof ze met messen worden gestoken, of dat hun huid in de fik staat”, aldus anesthesioloog en pijnspecialist Mienke Rijsdijk van het UMC Utrecht. De pijn is volgens het UMC Utrecht soms zelf zo erg dat het kan leiden tot depressie of een euthanasieverzoek.

Vaccin bestaat al 10 jaar

Er bestaat al tien jaar een vaccin tegen de ziekte, maar volgens het UMC Utrecht weten veel mensen dat niet én is het duur. Mienke: “De Gezondheidsraad adviseerde in 2019 om met het vaccin Shingrix te gaan vaccineren, maar veel mensen kennen het niet. Er is nooit een grootschalige campagne over het gordelroosvaccin geweest, zoals een griepprikcampagne. En áls mensen het vaccin al kennen, dan moeten ze er veel voor betalen: zo’n 450 euro.”

Mienke zag al veel verdrietige, boze gordelroospatiënten met intense pijn langskomen. “Ze begrepen niet waarom ze nooit waren gevaccineerd tegen deze pijnlijke, soms chronische aandoening. Ik snapte hun frustratie en spoorde hen aan om samen in actie te komen.”

Patiënten samen in actie

Een groep patiënten in het UMC Utrecht besloot de krachten te bundelen om aandacht te vragen voor de hevige pijn na gordelroos. Zo richtte Chantal Tesson, zelf patiënt met chronische pijn na gordelroos, met andere patiënten de stichting Pijn na Gordelroos op. Daarmee wilde ze onder andere lotgenoten ondersteunen en de politiek aansporen om actie te ondernemen.

Pijnspecialist Mienke verwees haar patiënten vanuit de spreekkamer ondertussen door naar de stichting. Hierdoor kon een grotere groep elkaar vinden en gezamenlijk naar buiten treden. Dat lukte: de politieke aandacht groeide, onder meer door een Radar-uitzending over het thema, waar vervolgens in een commissiedebat over medische preventie naar werd verwezen.

Missie geslaagd

Deze maand kreeg de stichting te horen dat hun missie is geslaagd: in het aanvullend zorgakkoord, dat begin juli is afgesloten, is per 2027 geld vrijgemaakt voor een gratis vaccin voor mensen vanaf 60 jaar. “Ik ben heel blij dat deze belangrijke stap nu officieel is vastgelegd in het vernieuwde zorgakkoord. Zo kan veel persoonlijk leed als gevolg van gordelroos worden voorkomen”, aldus oprichter Chantal tegen UMC Utrecht.