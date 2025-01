Dat is de vraag: ‘Is het afsteekverbod in Utrecht een wassen neus?’

Dit jaar beleefde Utrecht voor het eerst een jaarwisseling met een algeheel afsteekverbod. Afsteken mocht niet, maar omdat er geen landelijk verbod is, ging de verkoop van vuurwerk wel door. De gemeente gaf eerder al toe dat het verbod moeilijk te handhaven is. Wel werden er maatregelen genomen, zoals extra camera’s en vuurwerkteams. Toch werd het verbod massaal genegeerd. Daarom vroegen wij verschillende Utrechtse partijen, de Veiligheidsregio Utrecht, een Utrechtse vuurwerkwinkel en een inwoner van Utrecht: ‘Is het afsteekverbod een wassen neus?’

Burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht:

“Ook dit jaar is er in Utrecht weer veel vuurwerk afgestoken, ondanks het afsteekverbod. Op sommige plekken waren het geweld en de vernielingen door (zwaar) vuurwerk nog erger dan de voorgaande jaren. Dat er zoveel vuurwerk is afgestoken lag in de lijn der verwachting. Wel is er door het verbod over het thema vuurwerk gesproken en over de vraag of het nog wel van deze tijd is.”

“Het afsteekverbod zet mensen daarmee aan het denken over hoe we samen de jaarwisseling feestelijk en veilig kunnen vieren. Een nieuwe, vuurwerkvrije, traditie rond de jaarwisseling vormgeven kost echter tijd. In de tussentijd blijven we als gemeente lobbyen voor een landelijk vuurwerkverbod, want dat zou uiteindelijk het effectiefst zijn.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Has Seulijn, inwoner van Utrecht en gepensioneerd unitdirecteur van o.a. PI Wolvenplein:

“Ondanks een afsteekverbod in Utrecht was de chaos en wetteloosheid groter dan ooit. Toenemend geweld, vernielingen en miljoenenschade, milieuschade, angst vanwege oorlogstrauma’s, angstige kinderen, longproblemen, zware oog- en handverwondingen, politie en hulpdiensten met vuurwerk bekogeld, vuurwerk uit rijdende auto’s gegooid, 300 branden, 38 uitgebrande auto’s, agressieve relzoekers, inzet van de ME in Overvecht en Kanaleneiland. Weer een oud en nieuw vol vernieling en geweld, zegt de politie wanhopig.”

“Burgemeesters die smeken om een landelijk vuurwerkverbod. En nog willen de partijen die voor orde en recht zeggen te zijn, de PVV en de VVD, geen landelijk vuurwerkverbod. Deze partijen die ‘vrijheid’ in hun naam hebben staan, gunnen die vrijheid tijdens oud en nieuw wel aan overtreders en raddraaiers, maar niet aan gewone goedwillende bewoners. Ook geen vrijheid voor politiemensen, brandweerlieden en ambulancemedewerkers die graag bij hun familie zouden zijn, maar zich in plaats daarvan in het gevaar en het geweld van de zogenaamde ‘traditie’ moeten storten. Er is maar één maatregel die kan werken: een landelijk verkoop- en afsteekverbod, het liefst samen met Duitsland en België!”

Maarten van Heuven, fractievoorzitter Partij voor de Dieren:

“Is het afsteekverbod een wassen neus? Zeker niet. Het verbod is het nieuwe normaal. Het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk door particulieren zorgt voor overlast en angst voor mensen en dieren, en het is slecht voor het milieu. Ons afval scheiden we netjes, maar vuurwerk schieten we de lucht in en laten we liggen op straat, in het water en in ons groen.”

“Het afsteken van vuurwerk is onveilig en duur, en het zijn soms echte bommen. Vuurwerk is een traditie die gelukkig op steeds meer weerstand stuit en waar de meerderheid vanaf wil. Maar nog altijd zijn er mensen die het leuk vinden om veel vuurwerk af te steken. Zij denken hierbij alleen aan hun eigen belang en hun eigen kick. De norm hebben we in Utrecht omgedraaid. Vuurwerk is niet leuk, en wie het afsteekt is in overtreding. Door het vuurwerkverbod kunnen we elkaar aanspreken en werken we samen aan een veilig Utrecht. Het is daarbij ook een signaal vanuit vele gemeenten aan de regering om zo snel mogelijk met een landelijk verbod te komen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ben Jongerius, vuurwerkverkoper bij Koningsdal Vuurwerk:

“Het afsteekverbod is dubbel en dwars een wassen neus. Ik ben blij dat het kabinet ons daarin steunt, want een landelijk verkoop- en afsteekverbod komt er onder deze regering niet. De burgemeesters willen een statement maken, maar daar kunnen ze dus mee stoppen. De echte problemen zitten in het zware, illegale vuurwerk. Daar komt de echte ellende vandaan: van de illegale klappers. Als Europa daar niet één lijn in trekt, blijven we deze discussie over een vuurwerkverbod jaarlijks voeren.”

“Het is vreselijk dat er doden en gewonden vallen, maar dat komt niet door het legale siervuurwerk dat wij verkopen. Laat het duidelijk zijn dat vuurwerk afsteken altijd een risico is, maar wij verkopen uitsluitend siervuurwerk. De verwachting dat het verbod weinig zin had dit jaar, is natuurlijk uitgekomen. Wij hebben nagenoeg dezelfde omzet gedraaid. Dat hoor ik ook van collega’s in de rest van het land: er is ongekend veel vuurwerk gekocht, ook in gebieden waar al langer een afsteekverbod geldt.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Tess Meerding, fractievoorzitter VVD Utrecht:

“Tijdens de afgelopen jaarwisseling ging in heel Utrecht weer op grote schaal vuurwerk de lucht in, ondanks het onlangs ingevoerde lokale afsteekverbod. Het was duidelijk: het verbod is een wassen neus. Dit kwam overigens niet als een verrassing, want de gemeente stelde wel een verbod in, maar vergat een belangrijk punt: extra handhaving. Een verbod zonder handhaving? Dat is gewoon symboolpolitiek.”

“En dan de verkoop van vuurwerk: de gemeente wist bij de invoering al dat ze het afsteken van vuurwerk kon verbieden, maar niet de verkoop ervan binnen de eigen gemeentegrenzen. Niet mogen afsteken maar wel mogen kopen, dat werkt natuurlijk niet. Het lijkt erop dat de gemeente vooral goede sier wil maken met een maatregel die weinig effect heeft. De VVD pleit voor een effectiever beleid, met meer draagvlak vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld door echt te handhaven op wat al landelijk verboden is: illegaal vuurwerk en vuurwerkoverlast vóór 31 december. Hopelijk kunnen we dan in de toekomst echt een fijne en veilige jaarwisseling vieren.”