Dat is de vraag: Moeten de Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen?

Sinds 1 juli kunnen gemeenten een vergunning aanvragen voor het bewapenen van boa’s met een wapenstok. Vorige week liet burgemeester Sharon Dijksma – in haar antwoord op een vraag van BIJ1, DENK, SP en Partij voor de Dieren – weten voorlopig niet van plan te zijn deze vergunning aan te vragen. Daarom vroegen wij verschillende Utrechtse partijen, de vakbond Boa ACP en de Nederlandse Boa Bond: ‘Moeten de Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen?’

Richard Gerrits, voorzitter Vakbond BOA ACP

“Ja, afhankelijk van de functie van de boa en wanneer deze de straat op gaat. Bijvoorbeeld: als er overdag gecontroleerd wordt op de horeca is de gevaarzetting laag en is een wapenstok niet nodig. Als een boa in de avond de straat op gaat, is de gevaarzetting hoger, en zou een wapenstok een waardevolle toevoeging zijn. Uit de proeven met de wapenstokken blijkt dat boa’s meer zelfvertrouwen hebben en zich veiliger voelen, als ze een wapenstok bij zich dragen. Kort geleden hebben we tijdens de pilot Lichte Verkeersovertreding gezien dat er in Utrecht goede, professionele boa’s rondlopen die met verantwoordelijkheid om kunnen gaan. In alle gevallen dat een boa een wapenstok krijgt, wordt deze hiervoor getraind en geëxamineerd. De eis is hier hetzelfde als voor politiemensen, en dat vinden wij niet meer dan normaal.”

Ruud Kuin, voorzitter Nederlandse Boa Bond

Boa’s, ook in Utrecht, moeten een wapenstok krijgen. Zowel de politie als de meeste boa’s doen aan handhaving. Het is naïef om te denken dat je dat kunt doen zonder middelen. De meest boa’s zijn handhaver en hebben dat ook op hun rug staan. Ze worden dan ook geacht om te handhaven. Handhavers spreken wetsovertreders aan, die moet je kunnen aanpakken, verbaliseren, corrigeren en eventueel meenemen. Als boa’s overtreders aanspreken, wordt daar meestal beschaafd op gereageerd, maar er zijn ook mensen die onmiddellijk agressief worden en gaan slaan. Het aanspreken op leefbaarheid gaat dan over in het handhaven van de openbare orde. Maar dan kan je niet opeens zomaar wegrennen.

Sharon Dijksma, Burgemeester van Utrecht

“Ik heb niet het voornemen om de vergunning aan te vragen om boa’s te bewapenen met een wapenstok. Het is belangrijk dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt. Het handhaven van de wetten en regelgeving op een manier dat er geweld voor nodig is, is niet het werk van de boa’s. Ik zie dus ook liever niet dat ze dat moeten doen. Daarom is het op dit moment niet nodig om de boa’s uit te rusten met een wapenstok. Op het moment dat boa’s wel geweld moeten zouden gaan gebruiken, vraagt dat om stevige trainingen.“

Tess Meerding, fractielid VVD

“Wij zijn er voorstander van dat de boa’s in Utrecht een wapenstok krijgen en vinden dus dat de vergunning daarvoor moet worden aangevraagd. Het is belangrijk dat boa’s voordat zij bewapend worden, gedegen training krijgen. We zien dat er in Utrecht een tekort is aan handhaving en politie. Het liefst zouden we meer politie in de stad hebben, maar als gemeente gaan wij daar niet over. Wel gaan we over de boa’s, dus voor hen willen we extra bevoegdheden aanvragen. Wat de VVD betreft is dit nodig. Er is veel onveiligheid op straat, en de situatie verbetert niet. Door het tekort aan politiemensen zien we soms probleemsituaties waarin er alleen een boa in de buurt is, maar dat die niet de middelen heeft om in te grijpen. Daarom willen we de mogelijkheden van de gemeente zo goed mogelijk benutten, en de boa’s uitrusten met een wapenstok.”

Stevie Nolten, fractievoorzitter BIJ1

“BIJ1 vindt niet dat boa’s een wapenstok moeten krijgen. Dit was dan ook de reden dat we bij de burgemeester om opheldering hebben gevraagd. Dat Sharon Dijksma liet weten geen plannen te hebben om de vergunning bij de minister aan te vragen stelt ons dan ook gerust. We vinden dat het geweldsmonopolie niet uitgebreid moet worden naar boa’s. Nu ligt het monopolie bij de politie, en we zien regelmatig dat meer geweld wordt toegepast dan volgens de wet is toegestaan. Daarom zien wij er geen heil in dat boa’s die een andere opleiding hebben gehad dan politiemensen, en bovendien ook een andere functie vervullen, worden uitgerust met een wapenstok. Daarnaast is vorig jaar uit onderzoek van de gemeente gebleken dat er sprake is van institutioneel racisme onder boa’s, en dat er boa’s zijn die etnisch profileren. Inwoners met een migratieachtergrond worden eerder staande gehouden er wordt sneller overgegaan tot bijvoorbeeld het uitschrijven van een boete. Daarom maken wij ons ook zorgen dat mensen met een migratieachtergrond sneller te maken zouden kunnen krijgen met buitenproportioneel geweld door boa’s. Hulpverleners in de stad moeten veilig hun werk kunnen doen en met respect behandeld worden. Maar wij zien geen oplossing in geweld bestrijden met nog meer geweld. Wij hebben liever dat er de-escalerend wordt opgetreden, en het lijkt ons niet dat een wapenstok daaraan bijdraagt.”

Yvonne Hessel, fractievoorzitter SP

Boa’s moeten geen wapens krijgen, omdat het geweldsmonopolie bij de politie moet blijven. Daarvoor hebben politiemensen een andere achtergrond, sollicitatieprocedure en opleiding gehad. Ook heb ik er bezwaar tegen dat de politie wordt wegbezuinigd. Steeds meer taken van de politie worden overgedragen aan handhavers om op die manier kosten te besparen. Er zijn gevallen waarin ik mij daar goed in kan vinden, zoals boa’s verkeersboetes uit laten schrijven. Maar we moeten voorkomen dat er door bezuinigingen bij de politie, de politietaak langzaam in de hand komt van de boa’s.”