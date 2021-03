Dat is de vraag: zijn er bij Utrechtse bedrijven vanwege corona ook positieve veranderingen?

We zijn een jaar verder. Niemand had kunnen voorzien hoe corona ons leven zou veranderen. We werken massaal thuis, winkelen met mondkapjes op, zijn al maanden niet naar een kroeg of restaurant geweest en de sportschool missen we ook. Maar corona heeft niet voor alleen negativiteit gezorgd, er zijn ook mooie initiatieven ontstaan en in sommige bedrijven zijn blijvend dingen veranderd.

Wat hebben jullie geleerd, ontdekt of uitgeprobeerd wat een goed idee is gebleken? Dat is de vraag…

De Jaarbeurs

“De Jaarbeurs staat net als veel andere bedrijven en organisaties te trappelen om weer open te gaan en mensen weer welkom te kunnen heten. Wij blijven geloven in de meerwaarde van elkaar live zien. Het afgelopen jaar hebben we andere manieren moeten vinden om mensen met elkaar in contact te brengen. We hebben veel tijd en geld gestopt in digitalisering en in het opbouwen van kennis over online evenementen. Die kennis bundelen we nu in onze Jaarbeurs Studios, en die gaan we straks zeker gebruiken om ervoor te zorgen dat je fysieke bezoek aan de Jaarbeurs online zo nuttig mogelijk ondersteund wordt.

Onze hallen hebben we afgelopen jaar volgehangen met zogenaamde beacons. Die helpen je om straks weer veilig de Jaarbeurs te kunnen bezoeken (de beacons kunnen via je mobiel aangeven waar het druk is in de hallen en waar niet, zodat je je bezoek beter kunt plannen). Daarnaast helpen ze je om je bezoek aan een beurs beter te kunnen plannen en om binnenshuis beter te kunnen ‘navigeren’ in de hallen.”

Hogeschool Utrecht

“De HU kon een jaar geleden snel overschakelen op volledig online onderwijs, omdat wij al langer werken met een combinatie van fysiek en online onderwijs. Corona heeft het samen digitaliseren voor studenten en medewerkers versneld en versterkt, passend bij de ambitie van de HU. Daarnaast heeft de impact van corona het belang van fysieke ontmoeting voor het gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid nog eens onderstreept. Ook dit geldt voor zowel studenten als medewerkers.

Ontmoeting is een van de pijlers van ons huisvestingsconcept op de campus van het Utrecht Science Park. De recente corona-ervaringen maken dat wij de HU-gemeenschap verder willen versterken door nog nadrukkelijker in te zetten op de meerwaarde van samen zijn, samen leren en elkaar ontmoeten op de campus.”

TivoliVredenburg

“Het liefst zouden we een vol pand vol bezoekers willen en zoveel mogelijk mensen een live-ervaring bieden. Dat gaat helaas even niet, maar met onze livestreams kunnen we toch livemuziek naar een groter publiek brengen – en proberen we artiesten en freelancers, die zijn getroffen door de coronacrisis, aan het werk te houden. Gelukkig wordt het programma van wat inmiddels ‘Studio TivoliVredenburg’ heet heel goed ontvangen. Het is geen vervanging voor een live-ervaring, maar online programma biedt ook nieuwe kansen, bijvoorbeeld bij ons debatprogramma en voor artiesten die met veel visuals ‘digitale concerten’ ontwikkelen.

Studio TivoliVredenburg is eigenlijk ontstaan dankzij de crisis. De ambitie om meer te doen met video en streaming stond al jaren in onze plannen, maar met 1800 evenementen per jaar was het lastig dat structureel van de grond te krijgen. Inmiddels is Studio TivoliVredenburg niet meer weg te denken: ook als we weer open gaan willen we daar concerten, debatten, podcasts en meer blijven bieden.”

Rabobank

“Corona heeft enorme impact gehad op de medewerkers van de Rabobank. Van de ene dag op de andere werkte 90 procent van de ruim 26.000 bankmedewerkers in Nederland (ca 9000 in stad Utrecht) volledig vanuit huis. Dat was lastig in de periodes dat kinderen online onderwijs volgden en ook de lange duur van het thuiswerken (een jaar inmiddels) breekt sommige mensen op. Toch heeft het thuiswerken ook positieve inzichten gegeven. Het online vergaderen gaat in veel gevallen efficiënter en mensen kunnen zich beter concentreren. Er is geen reistijd meer, het is beter voor het milieu en het is makkelijker om balans te brengen in werk- en privéactiviteiten.

Werkzaamheden zoals brainstormen, intensief samenwerken, leren en creëren blijken vaak toch beter uit te voeren vanuit kantoor. Rabobank wil na corona het beste van thuis en kantoor combineren. We vragen medewerkers te kijken naar hun werkzaamheden en (in overleg met hun team) te bepalen wat voor welke activiteit de beste locatie is: thuis, een van de kantoren of ergens anders. Daarbij kijken ze nadrukkelijk ook naar hun persoonlijke activiteiten en voorkeuren, zodat zij een goede balans kunnen aanbrengen gedurende hun werkdag en –week. We beginnen daarmee zodra de versoepelingen van de overheid daar ruimte voor geven.”

En wat vind jij? Zijn er door corona dingen veranderd die je graag zou willen behouden?