David (16) over het Griftpark: ‘Ook de pluspunten van het park mag je laten zien’

Op de website van DUIC verscheen begin deze week een artikel over het Griftpark: omwonenden maken zich zorgen over de veiligheid in en rond het park. Verschillende raadspartijen vroegen het college om maatregelen om de overlast terug te dringen. David wilde graag reageren op dit artikel. ‘Het Griftpark is namelijk ook een erg gezellige plek ’s avonds waar je makkelijk nieuwe mensen ontmoet en vrienden maakt.’

David is zestien jaar en zit in de vijfde klas van het vwo. Hij woont tien minuten fietsen van het Griftpark. Tot twee weken terug was hij daar ieder weekend minimaal één keer te vinden, soms tot 2.00/3.00 uur. Tijdens de vakantie was dat eens in de paar dagen, afhankelijk van hoeveel mensen konden afspreken. En van het weer natuurlijk, zegt hij.

Voor David en zijn vrienden is het Griftpark een hele positieve plek. “Het wordt nu heel negatief belicht”, zegt hij. “Ik vind dat je ook de pluspunten van het park mag laten zien. Het is namelijk ook een erg gezellige plek ’s avonds waar je makkelijk nieuwe mensen ontmoet en vrienden maakt.”

‘Echt sociaal contact’

Na een periode van veel binnen zitten door de coronamaatregelen dit voorjaar, vindt David het dan ook een plek die helpt tegen eenzaamheid onder jongeren. “In de zomer was het heel leuk om iedereen weer te zien en echt sociaal contact te maken. Het is ons enige afspreekpunt. Veel dingen zijn dicht en we zitten sowieso al veel binnen nu.”

David ontkent niet dat er dingen in het rond het park gebeuren die niet goed zijn. “Ik weet dat omwonenden af en toe geluidsoverlast ervaren”, zegt hij. “Dat is vervelend en niet de bedoeling. En het is een feit dat er mensen zijn lastiggevallen en beroofd. Maar ik kom er nu al twee zomers en ben nog nooit in een niet prettige situatie terechtgekomen. Ik zou nooit iemand lastigvallen en ken geen mensen die dat zouden doen. Daarom zijn we niet in het park.”